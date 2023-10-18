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Зеленський поговорив з Умеровим: той показав план реформ у Міноборони

Тетяна ОлійникСереда, 18 жовтня 2023, 21:33
Зеленський поговорив з Умеровим: той показав план реформ у Міноборони
Скриншот із звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим, який представив перші кроки з розв’язання бюрократії та розвитку цифровізації.

Джерело: сайт Офісу президента

Пряма мова Зеленського: "Я провів нараду з міністром оборони України – він представив свою команду, свою програму. Склад міністерства оновлено. Вже є й перші кроки для розв’язання тих питань, про які говорили військові. Зменшувати бюрократію, спрощувати документообіг, всі процедури, вивільняти час командирів на бойову роботу замість паперової.

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Буде більше цифровізації та чіткості в постачанні у війська. Має бути більше готовності й для зворотного зв’язку з військовими та подолання накопичених проблем".

Теми: ЗеленськийУмєров РустемМіноборони
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