Зеленский поговорил с Умеровым: тот показал план реформ в Минобороны

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с министром обороны Рустемом Умеровым, который представил первые шаги по решению бюрократии и развитию цифровизации.

Источник: сайт Офиса президента

Прямая речь Зеленского: "Я провел совещание с министром обороны Украины – он представил свою команду, свою программу. Состав министерства обновлен. Уже есть и первые шаги по решению тех вопросов, о которых говорили военные. Уменьшать бюрократию, упрощать документооборот, все процедуры, высвобождать время командиров на боевую работу вместо бумажной

Реклама:

Будет больше цифровизации и четкости в снабжении войсками. Должна быть больше готовности и для обратной связи с военными и преодоления накопившихся проблем".