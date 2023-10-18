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Зеленский поговорил с Умеровым: тот показал план реформ в Минобороны

Татьяна ОлейникСреда, 18 октября 2023, 21:33
Зеленский поговорил с Умеровым: тот показал план реформ в Минобороны
Скриншот із звернення Зеленського

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с министром обороны Рустемом Умеровым, который представил первые шаги по решению бюрократии и развитию цифровизации.

Источник: сайт Офиса президента

Прямая речь Зеленского: "Я провел совещание с министром обороны Украины – он представил свою команду, свою программу. Состав министерства обновлен. Уже есть и первые шаги по решению тех вопросов, о которых говорили военные. Уменьшать бюрократию, упрощать документооборот, все процедуры, высвобождать время командиров на боевую работу вместо бумажной

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Будет больше цифровизации и четкости в снабжении войсками. Должна быть больше готовности и для обратной связи с военными и преодоления накопившихся проблем".

Темы: ЗеленскийУмеров РустемМинобороны
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