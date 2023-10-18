Офіс генпрокурора оскаржить вироки беркутівцям у справі розстрілів на Майдані

Сторона обвинувачення у "справі Майдану" про розстріли на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року оскаржуватиме вироки п'ятьом колишнім беркутівцям.

Джерело: керівник Департаменту "Майдану" Офісу генпрокурора Олексій Донський в ефірі національного телемарафону

Деталі: Донський наголосив, що це буде зроблено після вивчення мотивувальної частини вироку. Він також відзначив велику роботу, яку зробив суд, адже вирок складає більше 1700 сторінок.

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Стосовно позитиву, прокурор відзначив, що суд дав належну юридичну оцінку та відкинув маніпуляції, які допускала і сторона захисту, і деякі ЗМІ стосовно якоїсь "третьої сили", "грузинських снайперів", твердження, що до вбивств призвели нібито протиправні дії протестувальників та ін.

Водночас, відштовхуючись від резолютивної частини вироку, яка нині була оголошена, стороні обвинувачення незрозумілі кілька моментів, які і стануть мотивацією оскарження.

Пряма мова: "Перший момент, вкрай важливий для нас: суд, навіть засудивши одну особу до довічного позбавлення волі, інших – до 15 років позбавлення волі, тобто визнавши вчинення умисних убивств упродовж тривалого часу і невибіркове застосування зброї відносно необмеженої кількості протестувальників, які перебували без зброї, водночас виправдав усіх осіб за кваліфікацією "терористичний акт".

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На наше переконання, сам факт вчинення убивств у таких умовах (тобто з метою залякування учасників акцій протесту -ред.) є прямим доказом того, що було вчинено саме теракт. Наразі, без вивчення вироку, нам не зрозуміла ця суперечність. Те ж саме стосується виправдання в частині статті 340 – перешкоджання акціям протесту, і також – відносно знищення зброї. Адже це був важливий елемент, який перешкоджав розслідуванню: зброя, з якої було вчинено вбивства, була вивезена і знищена, і в подальшому знадобилося багато часу, щоб її знайти і провести експертизу.

Також незрозумілою є виправдання двох осіб за обставинами умисних убивств".

Деталі: За словами Донського, наразі у сторін є місяць для оскарження рішення суду першої інстанції. Апеляцію ОГП буде подано до Київського апеляційного суду.

За приблизним прогнозом, апеляційне провадження може розпочатися в грудні місяці, скільки ж займе сам процес оскарження – передбачити неможливо, але Донський запевнив, що він не може бути таким тривалим, як розгляд справи судом першої інстанції (тривав із 2016 року –ред.)