Суд оголосив вироки п'ятьом беркутівцям у справі розстрілів на Майдані
У Святошинському районному суді Києва 18 жовтня оголосили рішення у справі про розстріли протестувальників у лютому 2014 року на вулиці Інститутській, що над Майданом Незалежності у Києві.
Джерело: "Суспільне" і hromadske
Деталі: У справі проходили п'ятеро колишніх бійців "Беркута": Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олександр Маринченко, Сергій Тамтура і заступник командира полку Олег Янішевський.
Тамтуру суд виправдав, Маринченка звільнив від ув’язнення, зарахувавши перебування в СІЗО, а Янішевського, Аброськіна та Зінченка засудив, але вони перебувають у Росії після обміну, здійсненого наприкінці 2019 року.
Зачитував вирок головуючий суддя Сергій Дячук.
Винними у масових убивствах беззбройних громадян, учасників акцій протесту, визнали:
- Олега Янішевського – суд призначив покарання у вигляді довічного позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, повʼязані зі здійсненням правоохоронної діяльності. Також його позбавили спеціального звання "підполковник міліції".
- Павла Аброськіна та Сергія Зінченка — їм суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років з позбавленням права обіймати посади, повʼязані зі здійсненням правоохоронної діяльності. Їх позбавили спеціального звання "сержант міліції".
Олександра Маринченка визнали винним у перевищенні службових повноважень. Суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років, позбавивши на два роки права займатися правоохоронною діяльністю.
Утім, він уже "відбув" основне покарання, перебуваючи в СІЗО: суд враховував його строк перебування під вартою в розрахунку 1 день попереднього ув'язнення за 2 дні позбавлення волі.
За низкою статей Аброськіна та Маринченка виправдали.
За всіма статтями обвинувачення виправдав колишнього міліціонера Сергія Тамтуру.
Сторона обвинувачення заявила, що оскаржуватиме вирок у повному обсязі.
Судовий розгляд тривав майже 6 років: з травня 2016 року до листопада 2022 року. З того часу, майже рік, суд присяжних перебував у нарадчій кімнаті.
Передісторія:
- 29 грудня 2019 року окупанти передали Україні 76 громадян, які утримувалися РФ та бойовиками ОРДЛО, а Київ видав 127 осіб. У рамках обміну Україна віддала бойовикам і п’ятьох ексберкутівців, обвинувачених у розстрілах на Майдані.
- Президент Володимир Зеленський пояснив, що передача представникам окупаційної влади на сході 5 ексберкутівців була умовою проведення обміну: без їх видачі Україна не повернула б розвідників, які пройшли Дебальцеве.
- Проте 8 лютого 2020 року стало відомо, що двоє з п'яти "беркутівців" повернулися до Києва – це Олександр Маринченко та Сергій Тамтура, які перебували під домашнім арештом через звинувачення у розстрілах на Майдані та були видані ОРДЛО.
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