Суд оголосив вироки п'ятьом беркутівцям у справі розстрілів на Майдані

У Святошинському районному суді Києва 18 жовтня оголосили рішення у справі про розстріли протестувальників у лютому 2014 року на вулиці Інститутській, що над Майданом Незалежності у Києві.

Джерело: "Суспільне" і hromadske

Деталі: У справі проходили п'ятеро колишніх бійців "Беркута": Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олександр Маринченко, Сергій Тамтура і заступник командира полку Олег Янішевський.

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Тамтуру суд виправдав, Маринченка звільнив від ув’язнення, зарахувавши перебування в СІЗО, а Янішевського, Аброськіна та Зінченка засудив, але вони перебувають у Росії після обміну, здійсненого наприкінці 2019 року.

Зачитував вирок головуючий суддя Сергій Дячук.

Винними у масових убивствах беззбройних громадян, учасників акцій протесту, визнали:

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Олега Янішевського – суд призначив покарання у вигляді довічного позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, повʼязані зі здійсненням правоохоронної діяльності. Також його позбавили спеціального звання "підполковник міліції".

– суд призначив покарання у вигляді довічного позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, повʼязані зі здійсненням правоохоронної діяльності. Також його позбавили спеціального звання "підполковник міліції". Павла Аброськіна та Сергія Зінченка — їм суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років з позбавленням права обіймати посади, повʼязані зі здійсненням правоохоронної діяльності. Їх позбавили спеціального звання "сержант міліції".

Олександра Маринченка визнали винним у перевищенні службових повноважень. Суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років, позбавивши на два роки права займатися правоохоронною діяльністю.

Утім, він уже "відбув" основне покарання, перебуваючи в СІЗО: суд враховував його строк перебування під вартою в розрахунку 1 день попереднього ув'язнення за 2 дні позбавлення волі.

За низкою статей Аброськіна та Маринченка виправдали.

За всіма статтями обвинувачення виправдав колишнього міліціонера Сергія Тамтуру.

Сторона обвинувачення заявила, що оскаржуватиме вирок у повному обсязі.

Судовий розгляд тривав майже 6 років: з травня 2016 року до листопада 2022 року. З того часу, майже рік, суд присяжних перебував у нарадчій кімнаті.

Передісторія:

29 грудня 2019 року окупанти передали Україні 76 громадян, які утримувалися РФ та бойовиками ОРДЛО, а Київ видав 127 осіб. У рамках обміну Україна віддала бойовикам і п’ятьох ексберкутівців, обвинувачених у розстрілах на Майдані.

Президент Володимир Зеленський пояснив, що передача представникам окупаційної влади на сході 5 ексберкутівців була умовою проведення обміну: без їх видачі Україна не повернула б розвідників, які пройшли Дебальцеве.

Проте 8 лютого 2020 року стало відомо, що двоє з п'яти "беркутівців" повернулися до Києва – це Олександр Маринченко та Сергій Тамтура, які перебували під домашнім арештом через звинувачення у розстрілах на Майдані та були видані ОРДЛО.

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