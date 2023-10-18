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Офис генпрокурора обжалует приговоры беркутовцам по делу расстрелов на Майдане

Валентина РоманенкоСреда, 18 октября 2023, 21:37
Офис генпрокурора обжалует приговоры беркутовцам по делу расстрелов на Майдане
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Сторона обвинения по "делу Майдана" о расстрелах на улице Институтской 20 февраля 2014 года будет обжаловать приговоры пяти бывшим беркутовцам.

Источник: руководитель Департамента "Майдана" Офиса генпрокурора Алексей Донской в эфире национального телемарафона

Детали: Донской сказал, что это будет сделано после изучения мотивировочной части приговора. Он также отметил большую работу, которую сделал суд, ведь приговор составляет более 1700 страниц.

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Относительно позитива, прокурор отметил, что суд дал надлежащую юридическую оценку и отверг манипуляции, которые допускала и сторона защиты, и некоторые СМИ относительно некоей "третьей силы", "грузинских снайперов", утверждения, что к убийствам привели якобы противоправные действия протестующих и др. 

В то же время, отталкиваясь от резолютивной части приговора, которая сейчас была объявлена, стороне обвинения непонятны несколько моментов, которые и станут мотивацией обжалования.

Прямая речь: "Первый момент, крайне важный для нас: суд, даже приговорив одного человека к пожизненному лишению свободы, других - к 15 годам лишения свободы, то есть признав совершение умышленных убийств на протяжении длительного времени и неизбирательное применение оружия в отношении неограниченного количества протестующих, которые находились без оружия, одновременно оправдал всех лиц по квалификации "террористический акт".

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По нашему убеждению, сам факт совершения убийств в таких условиях (то есть с целью запугивания участников акций протеста -ред.) является прямым доказательством того, что был совершен именно теракт. Сейчас, без изучения приговора, нам не понятно это противоречие. То же самое касается оправдания в части статьи 340 - препятствование акциям протеста, и также - относительно уничтожения оружия. Ведь это был важный элемент, который препятствовал расследованию: оружие, из которого были совершены убийства, было вывезено и уничтожено, и в дальнейшем понадобилось много времени, чтобы его найти и провести экспертизу.

Также непонятно оправдание двух человек по обстоятельствам умышленных убийств".

Детали: По словам Донского, сейчас у сторон есть месяц для обжалования решения суда первой инстанции. Апелляция ОГП будет подана в Киевский апелляционный суд.

По приблизительному прогнозу, апелляционное производство может начаться в декабре месяце, сколько же займет сам процесс обжалования - предсказать невозможно, но Донской заверил, что он не может быть таким длительным, как рассмотрение дела судом первой инстанции (длилос с 2016 года -ред.)

Темы: ЕвромайданОфис генпрокурора
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