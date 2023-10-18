Офис генпрокурора обжалует приговоры беркутовцам по делу расстрелов на Майдане
Сторона обвинения по "делу Майдана" о расстрелах на улице Институтской 20 февраля 2014 года будет обжаловать приговоры пяти бывшим беркутовцам.
Источник: руководитель Департамента "Майдана" Офиса генпрокурора Алексей Донской в эфире национального телемарафона
Детали: Донской сказал, что это будет сделано после изучения мотивировочной части приговора. Он также отметил большую работу, которую сделал суд, ведь приговор составляет более 1700 страниц.
Относительно позитива, прокурор отметил, что суд дал надлежащую юридическую оценку и отверг манипуляции, которые допускала и сторона защиты, и некоторые СМИ относительно некоей "третьей силы", "грузинских снайперов", утверждения, что к убийствам привели якобы противоправные действия протестующих и др.
В то же время, отталкиваясь от резолютивной части приговора, которая сейчас была объявлена, стороне обвинения непонятны несколько моментов, которые и станут мотивацией обжалования.
Прямая речь: "Первый момент, крайне важный для нас: суд, даже приговорив одного человека к пожизненному лишению свободы, других - к 15 годам лишения свободы, то есть признав совершение умышленных убийств на протяжении длительного времени и неизбирательное применение оружия в отношении неограниченного количества протестующих, которые находились без оружия, одновременно оправдал всех лиц по квалификации "террористический акт".
По нашему убеждению, сам факт совершения убийств в таких условиях (то есть с целью запугивания участников акций протеста -ред.) является прямым доказательством того, что был совершен именно теракт. Сейчас, без изучения приговора, нам не понятно это противоречие. То же самое касается оправдания в части статьи 340 - препятствование акциям протеста, и также - относительно уничтожения оружия. Ведь это был важный элемент, который препятствовал расследованию: оружие, из которого были совершены убийства, было вывезено и уничтожено, и в дальнейшем понадобилось много времени, чтобы его найти и провести экспертизу.
Также непонятно оправдание двух человек по обстоятельствам умышленных убийств".
Детали: По словам Донского, сейчас у сторон есть месяц для обжалования решения суда первой инстанции. Апелляция ОГП будет подана в Киевский апелляционный суд.
По приблизительному прогнозу, апелляционное производство может начаться в декабре месяце, сколько же займет сам процесс обжалования - предсказать невозможно, но Донской заверил, что он не может быть таким длительным, как рассмотрение дела судом первой инстанции (длилос с 2016 года -ред.)