У "Свободі" пропонують мобілізувати засуджених

Питання браку особового складу у силах оборони можна вирішити щляхом мобілізації засуджених.

Джерело: заступник голови партії "ВО "Свобода", член батальйону "Свобода" Андрій Іллєнко в інтерв’ю "Українській правді"

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Пряма мова: "Формат, як це (мобілізація засуджених – УП) буде відбуватися: чи ці люди будуть розподілятись між підрозділами, чи будуть формуватись якісь окремі підрозділи – дискусійне питання.

Я не бачу жодних проблем для того, щоб (мобілізувались – УП) ті люди, які зараз знаходяться виправних тюремних закладах (особливо ті, які знаходяться в СІЗО).

Я розумію, що є ситуації прям зовсім-зовсім дикі, де це не повинно працювати: якщо хтось вчиняв тяжкі злочини (особливо, якщо це – якесь сексуальне насильство чи вбивство дітей)".

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