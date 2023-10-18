У "Свободі" пропонують мобілізувати засуджених
Питання браку особового складу у силах оборони можна вирішити щляхом мобілізації засуджених.
Джерело: заступник голови партії "ВО "Свобода", член батальйону "Свобода" Андрій Іллєнко в інтерв’ю "Українській правді"
Пряма мова: "Формат, як це (мобілізація засуджених – УП) буде відбуватися: чи ці люди будуть розподілятись між підрозділами, чи будуть формуватись якісь окремі підрозділи – дискусійне питання.
Я не бачу жодних проблем для того, щоб (мобілізувались – УП) ті люди, які зараз знаходяться виправних тюремних закладах (особливо ті, які знаходяться в СІЗО).
Я розумію, що є ситуації прям зовсім-зовсім дикі, де це не повинно працювати: якщо хтось вчиняв тяжкі злочини (особливо, якщо це – якесь сексуальне насильство чи вбивство дітей)".
Нагадаємо:
- На початку вересня Міноборони затвердило новий Розклад хвороб, за яким оцінюється придатність до військової служби та впорядкувало проходження служби обмежено придатними.
- Пізніше секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оброни і розвідки, нардеп "Голоса" Роман Костенко в інтерв’ю "Українській правді" зазначив, що посилення мобілізаційних заходів в Україні може відбутись у разі зміни воєнної стратегії.