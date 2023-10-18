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У "Свободі" пропонують мобілізувати засуджених

Софія СередаСереда, 18 жовтня 2023, 21:46
У Свободі пропонують мобілізувати засуджених
андрій іллєнко, фото з його facebook-сторінки

Питання браку особового складу у силах оборони можна вирішити щляхом мобілізації засуджених. 

Джерело: заступник голови партії "ВО "Свобода", член батальйону "Свобода" Андрій Іллєнко в інтерв’ю "Українській правді"

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Пряма мова: "Формат, як це (мобілізація засуджених – УП) буде відбуватися: чи ці люди будуть розподілятись між підрозділами, чи будуть формуватись якісь окремі підрозділи – дискусійне питання.

Я не бачу жодних проблем для того, щоб (мобілізувались – УП) ті люди, які зараз знаходяться виправних тюремних закладах (особливо ті, які знаходяться в СІЗО).

Я розумію, що є ситуації прям зовсім-зовсім дикі, де це не повинно працювати: якщо хтось вчиняв тяжкі злочини (особливо, якщо це – якесь сексуальне насильство чи вбивство дітей)".

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  • На початку вересня Міноборони затвердило новий Розклад хвороб, за яким оцінюється придатність до військової служби та впорядкувало проходження служби обмежено придатними.
  • Пізніше секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оброни і розвідки, нардеп "Голоса" Роман Костенко в інтерв’ю "Українській правді" зазначив, що посилення мобілізаційних заходів в Україні може відбутись у разі зміни воєнної стратегії.

Теми: Свободав'язницямобілізаціявійна
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