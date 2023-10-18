Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У "Свободі" пропонують мобілізувати засуджених

Софія СередаСереда, 18 жовтня 2023, 21:46
У Свободі пропонують мобілізувати засуджених
андрій іллєнко, фото з його facebook-сторінки

Питання браку особового складу у силах оборони можна вирішити щляхом мобілізації засуджених. 

Джерело: заступник голови партії "ВО "Свобода", член батальйону "Свобода" Андрій Іллєнко в інтерв’ю "Українській правді"

Реклама:

Пряма мова: "Формат, як це (мобілізація засуджених – УП) буде відбуватися: чи ці люди будуть розподілятись між підрозділами, чи будуть формуватись якісь окремі підрозділи – дискусійне питання.

Я не бачу жодних проблем для того, щоб (мобілізувались – УП) ті люди, які зараз знаходяться виправних тюремних закладах (особливо ті, які знаходяться в СІЗО).

Я розумію, що є ситуації прям зовсім-зовсім дикі, де це не повинно працювати: якщо хтось вчиняв тяжкі злочини (особливо, якщо це – якесь сексуальне насильство чи вбивство дітей)".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 

  • На початку вересня Міноборони затвердило новий Розклад хвороб, за яким оцінюється придатність до військової служби та впорядкувало проходження служби обмежено придатними.
  • Пізніше секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оброни і розвідки, нардеп "Голоса" Роман Костенко в інтерв’ю "Українській правді" зазначив, що посилення мобілізаційних заходів в Україні може відбутись у разі зміни воєнної стратегії.

Теми: Свободав'язницямобілізаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США заявили про "підвищений ризик" поширення конфлікту на Близькому Сході

відеоНафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ атакували 2 дрони СБУ – джерело

Прикордонники збили російський літак біля Авдіївки

Транзит російського газу Україною припиниться після 2024 року

Президент Ірану: Ізраїль перейшов червоні лінії

відеоНапередодні бою з Усиком Ф'юрі ледь не програв ексчемпіону UFC

Усі новини...
Свобода
У ВО "Свобода" розповіли, чим під час війни займається Тягнибок
Вбивство добровольця "Свободи": двох обвинувачених взяли під варту
У Києві вбили добровольця "Свободи", підозрюваних арештували
Останні новини
19:09
Росіяни вели безуспішні штурмові дії на кількох напрямках – Генштаб
19:03
На Мальті обговорили проведення установчого Глобального саміту миру
18:46
США заявили про "підвищений ризик" поширення конфлікту на Близькому Сході
18:31
У РФ пригрозили конфіскувати активи ЄС, якщо заморожені кошти передадуть Україні
18:18
відеоУ російській Республіці Комі горять резервуари з нафтою
18:08
відеоНафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ атакували 2 дрони СБУ – джерело
17:53
В Україні вже створено 70 індустріальних парків – Шмигаль
17:45
Росіяни атакували Херсон з артилерії, є постраждалі
17:29
Греція думає створити морський гуманітарний коридор для Гази – ЗМІ
17:24
Умєров із Наєвим обговорили готовність дати відсіч ворогам із півночі
Усі новини...
Реклама: