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В "Свободе" предлагают мобилизовать осужденных

София СередаСреда, 18 октября 2023, 21:46
В Свободе предлагают мобилизовать осужденных
андрей ильенко, фото с его facebook-страницы

Вопрос нехватки личного состава в силах обороны можно решить путем мобилизации осужденных.

Источник: заместитель председателя партии "ВО "Свобода", член батальона "Свобода" Андрей Ильенко в интервью "Украинской правде"

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Прямая речь: "Формат, как это (мобилизация осужденных - УП) будет происходить: либо эти люди будут распределяться между подразделениями, либо будут формироваться какие-то отдельные подразделения - дискуссионный вопрос.

Я не вижу никаких проблем для того, чтобы (мобилизовались - УП) те люди, которые сейчас находятся в исправительных тюремных учреждениях (особенно те, которые находятся в СИЗО).

Я понимаю, что есть ситуации прям совсем-совсем дикие, где это не должно работать: если кто-то совершал тяжкие преступления (особенно, если это - какое-то сексуальное насилие или убийство детей)".

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Напомним:

  • В начале сентября Минобороны утвердило новое Расписание болезней, по которому оценивается пригодность к военной службе и упорядочило прохождение службы ограниченно годными.
  • Позже секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп "Голоса" Роман Костенко в интервью "Украинской правде" отметил, что усиление мобилизационных мероприятий в Украине может произойти в случае изменения военной стратегии.

Темы: Свободатюрьмамобилизациявойна
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