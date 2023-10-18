В "Свободе" предлагают мобилизовать осужденных
Вопрос нехватки личного состава в силах обороны можно решить путем мобилизации осужденных.
Источник: заместитель председателя партии "ВО "Свобода", член батальона "Свобода" Андрей Ильенко в интервью "Украинской правде"
Прямая речь: "Формат, как это (мобилизация осужденных - УП) будет происходить: либо эти люди будут распределяться между подразделениями, либо будут формироваться какие-то отдельные подразделения - дискуссионный вопрос.
Я не вижу никаких проблем для того, чтобы (мобилизовались - УП) те люди, которые сейчас находятся в исправительных тюремных учреждениях (особенно те, которые находятся в СИЗО).
Я понимаю, что есть ситуации прям совсем-совсем дикие, где это не должно работать: если кто-то совершал тяжкие преступления (особенно, если это - какое-то сексуальное насилие или убийство детей)".
Напомним:
- В начале сентября Минобороны утвердило новое Расписание болезней, по которому оценивается пригодность к военной службе и упорядочило прохождение службы ограниченно годными.
- Позже секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп "Голоса" Роман Костенко в интервью "Украинской правде" отметил, что усиление мобилизационных мероприятий в Украине может произойти в случае изменения военной стратегии.