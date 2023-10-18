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Армія РФ обстріляла Херсонщину: троє поранених

Тетяна ОлійникСереда, 18 жовтня 2023, 22:24
Армія РФ обстріляла Херсонщину: троє поранених
ВИБУХ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

Російська армія 18 жовтня з авіації та артилерії вдарила по Херсонщині, троє чоловіків поранені.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Пряма мова: "Внаслідок удару по мікрорайону Острів постраждали двоє чоловіків 65 і 54 років. Їх госпіталізували з мінно-вибуховими травмами.

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Ще один "приліт" - по Ольгівці. Там травмований 47-річний місцевий житель".

Деталі: Прокудін повідомляє також про 5 авіаударів по селищі Козацьке. Масштаби пошкоджень встановлюються.

Теми: Херсонська областьобстрілРосіявійна
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