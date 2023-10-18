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Армия РФ обстреляла Херсонщину: трое раненых

Татьяна ОлейникСреда, 18 октября 2023, 22:24
Армия РФ обстреляла Херсонщину: трое раненых
Взрыв. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

Российская армия 18 октября по авиации и артиллерии ударила по Херсонщине, трое мужчин ранены.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин

Прямая речь: "В результате удара по микрорайону Остров пострадали двое мужчин 65 и 54 лет. Их госпитализировали с минно-взрывными травмами.

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Еще один "прилет" – по Ольговке. Там травмирован 47-летний местный житель".

Детали: Прокудин сообщает также о 5 авиаударах по поселку Казацкое. Масштабы повреждений устанавливаются.

Темы: Херсонская областьобстрелРосcиявойна
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