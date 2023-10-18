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Росія вдарила по Миколаївщині: загинуло двоє людей

Тетяна ОлійникСереда, 18 жовтня 2023, 23:48
Росія вдарила по Миколаївщині: загинуло двоє людей
фото - МВС

Російська армія увечері 18 жовтня завдала удару по населеному пункту Степівської громади на Миколаївщині, відомо про двох загиблих.

Джерело: Міністерство внутрішніх справ, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім

Пряма мова: "О 20:30 ворог завдав удару по населеному пункту Степівської громади. Загинула жінка, її рятувальники деблокували з-під уламків зруйнованої будівлі. Ймовірно ще одна людина знаходиться під завалами. Також наразі відомо про одного пораненого".

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Деталі: За словами Кіма, пошкоджено житлові будинки та сільгосппідприємство. Детальну інформацію ще уточнюють. 

Оновлено о 23:46: У МВС повідомили, що з-під завалів зруйнованої будівлі закладу харчування рятувальники деблокували тіла двох людей. Одна особа поранена.

Теми: Миколаївська областьвійна
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