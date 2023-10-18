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Россия ударила по Николаевщине: погибли два человека

Татьяна ОлейникСреда, 18 октября 2023, 23:48
Россия ударила по Николаевщине: погибли два человека
фото - МВД

Российская армия вечером 18 октября нанесла удар по населенному пункту Степовской громады Николаевской области, известно о двоих погибших.

Источник: Министерство внутренних дел, глава Николаевской ОВА Виталий Ким

Прямая речь: "В 20:30 враг нанес удар по населенному пункту Степовской громады. Погибла женщина, ее спасатели деблокировали из-под обломков разрушенного здания. Вероятно, еще один человек находится под завалами. Также пока известно об одном раненом".

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Детали: По словам Кима, повреждены жилые дома и сельхозпредприятие. Подробную информацию еще уточняют.

Обновлено в 23:46: В МВД сообщили, что из-под завалов разрушенного здания заведения питания спасатели деблокировали тела двух человек. Один человек ранен.

Темы: Николаевская областьвойна
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