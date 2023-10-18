У Сумах "Шахед" влучив в об'єкт інфраструктури

Увечері 18 жовтня російський безпілотник Shahed влучив в об'єкт інфраструктури в місті Суми.

Джерело: Сумська ОВА

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Дослівно: "Посеред ночі відбулося влучання БПЛА типу Shahed по об’єкту інфраструктури в м. Суми. На місці працюють всі екстрені служби та військова адміністрація.

Жителів Сумщини просимо перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги. Також просимо не знімати та не поширювати фото та відео з місця влучання".

Деталі: Також відомо, що російська армія за день 17 разів обстріляла прикордонні громади Сумської області, зафіксовано понад 89 вибухів.

ВІДЕО ДНЯ

По Шалигінській громаді ворог бив із артилерії, там зафіксовано 4 вибухи. По Краснопільській окупанти вдарили з міномету - 4 вибухи. По Білопільській громаді ворог бив з мінометів (29 вибухів), гранатометів (ЗПГ) (10 вибухів), АГС (12 вибухів), артилерії (5 вибухів), також був танковий обстріл (3 вибухи). По Хотинській громаді завдано мінометного обстрілу (6 вибухів). У Великописарівській громаді зафіксовано гранатометний обстріл (ЗПГ) (2 вибухи) та артобстріли (14 вибухів).