В Суммах "Шахед" попал в объект инфраструктуры

Вечером 18 октября российский беспилотник Shahed попал в объект инфраструктуры в городе Сумы.

Источник: Сумская ОВА

Дословно: "Посреди ночи произошло попадание БПЛА типа Shahed по объекту инфраструктуры в г. Сумы. На месте работают все экстренные службы и военная администрация.

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Жителей Сумской области просим находиться в укрытиях к отбою воздушной тревоги. Также просим не снимать и не распространять фото и видео с места попадания".

Детали: Также известно, что российская армия за день 17 раз обстреляла пограничные общины Сумской области, зафиксировано более 89 взрывов.

По Шалыгинскому обществу враг бил из артиллерии, там зафиксировано 4 взрыва. По Краснопольской оккупанты ударили из миномета - 4 взрыва. По Белопольской общине враг избивал из минометов (29 взрывов), гранатометов (СПГ) (10 взрывов), АГС (12 взрывов), артиллерии (5 взрывов), также был танковый обстрел (3 взрыва). По Хотинскому обществу нанесен минометный обстрел (6 взрывов). В Великописаревской общине зафиксирован гранатометный обстрел (СПГ) (2 взрыва) и артобстрелы (14 взрывов).