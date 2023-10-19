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США запровадили нові санкції за сприяння військовим програмам Ірану

Ольга Глущенко Четвер, 19 жовтня 2023, 00:40
США запровадили нові санкції за сприяння військовим програмам Ірану
санкції США, ілюстративне фото ЄП

Сполучені Штати запровадили санкції проти близько 20 юридичних і фізичних осіб, пов’язаних з розробкою Іраном балістичних ракет і безпілотників.

Джерело: пресреліз Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США

Дослівно: "Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадило санкції проти 11 фізичних осіб, восьми юридичних осіб та одного судна з Ірану, Гонконгу, Китайської Народної Республіки та Венесуели, які сприяють дестабілізаційним програмам Ірану з розробки балістичних ракет і безпілотників літальних апаратів (БПЛА).

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Вказані особи надавали матеріальну підтримку Корпусу вартових ісламської революції Ірану, Міністерству оборони і логістики збройних сил Ірану або їхнім підпорядкованим структурам у виробництві та розповсюдженні ракет і БПЛА".

Пряма мова заступника міністра фінансів США з питань боротьби з тероризмом та фінансової розвідки Брайана Нельсона: "Нерозважливий вибір Ірану продовжувати розповсюдження руйнівних БПЛА та іншої зброї продовжує численні конфлікти в регіонах по всьому світу".

Деталі: У документі йдеться про те, що Мінфін США в координації з Держдепартаментом, Міністерством торгівлі та Мін’юстом юстиції видали нові керівні положення для приватної промисловості щодо закупівлі іранських ракет.

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У них уточнюється відповідальність за такі дії та пов’язані з ними ризики щодо нових санкцій США та інших обмежень.

Нагадаємо: 18 жовтня припиняється дія вимог резолюції Радбезу ООН 2231, що стосуються іранської ракетної програми, а також "заморожування активів деяких фізичних і юридичних осіб" Ірану.

Росія у вівторок заявила, що не буде дотримуватись обмежень Ради безпеки ООН щодо надання Ірану ракетних технологій.

Теми: СШАІрансанкціїзброя
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