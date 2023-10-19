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США ввели новые санкции за содействие военным программам Ирана

Ольга ГлущенкоЧетверг, 19 октября 2023, 00:40
США ввели новые санкции за содействие военным программам Ирана
санкции США, иллюстративное фото ЕП

Соединенные Штаты ввели санкции против около 20 юридических и физических лиц, связанных с разработкой Ираном баллистических ракет и беспилотников.

Источник: пресс-релиз Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США

Дословно: "Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против 11 физических лиц, восьми юридических лиц и одного судна из Ирана, Гонконга, Китайской Народной Республики и Венесуэлы, которые способствуют дестабилизирующим программам Ирана по разработке баллистических ракет и беспилотников летательных аппаратов (БПЛА).

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Указанные лица оказывали материальную поддержку Корпусу стражей исламской революции Ирана, Министерству обороны и логистики вооруженных сил Ирана или их подчиненным структурам в производстве и распространении ракет и БПЛА".

Прямая речь заместителя министра финансов США по вопросам борьбы с терроризмом и финансовой разведки Брайана Нельсона: "Безрассудный выбор Ирана продолжать распространение разрушительных БПЛА и другого оружия продолжает многочисленные конфликты в регионах по всему миру".

Напомним: 18 октября прекращается действие требований резолюции Совбеза ООН 2231, касающихся иранской ракетной программы, а также "замораживание активов некоторых физических и юридических лиц" Ирана.

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Россия во вторник заявила, что не будет придерживаться ограничений Совета безопасности ООН по предоставлению Ирану ракетных технологий.

Темы: СШАИрансанкцииоружие
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