Росія втратила ще по літаку й гелікоптеру, 11 танків і засіб ППО – Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ повідомляє, що втрати Росії у війні проти України за минулу добу зросли на 630 військовослужбовців, літак, гелікоптер, засіб протиповітряної оборони, 11 танків, 17 бойових броньованих машин і 39 артилерійських систем.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України

Деталі: За даними Генштабу, загальні бойові втрати армії РФ із 24.02.22 до 19.10.23 орієнтовно склали:

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особовий склад – близько 290680 (+630) осіб,

танки – 4992 (+11) од,

бойові броньовані машини – 9437 (+17) од,

артилерійські системи – 6983 (+39) од,

РСЗВ – 818 (+4) од,

засоби ППО – 548 (+1) од,

літаки – 320 (+1) од,

гелікоптери – 324 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5318 (+17),

крилаті ракети – 1534 (+0),

кораблі /катери – 20 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільна техніка й автоцистерни – 9337 (+34) од,

спеціальна техніка – 985 (+3).

Дані уточнюються.

Втрати Росії у війні проти України на 19 жовтня 2023 року Генштаб ЗСУ

У зведенні Генштабу за ранок 19 жовтня повідомляється: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 –по зенітно-ракетних комплексах противника. Також нашими захисниками знищено російський літак Су-25 та 5 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня".

Крім того, підрозділи ракетних військ уразили 2 пункти управління, зенітно-ракетний комплекс "Тор", радіолокаційну станцію "Зоопарк-1М" та 11 артилерійських засобів противника.

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Цьому передувало: Напередодні Генштаб повідомив, що 17 жовтня в районі Авдіївки було збито літак Су-25 і уражено 6 вертольотів на аеродромах в окупованих Луганську та Бердянську.