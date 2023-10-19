Росія втратила ще по літаку й гелікоптеру, 11 танків і засіб ППО – Генштаб ЗСУ
Генштаб ЗСУ повідомляє, що втрати Росії у війні проти України за минулу добу зросли на 630 військовослужбовців, літак, гелікоптер, засіб протиповітряної оборони, 11 танків, 17 бойових броньованих машин і 39 артилерійських систем.
Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України
Деталі: За даними Генштабу, загальні бойові втрати армії РФ із 24.02.22 до 19.10.23 орієнтовно склали:
- особовий склад – близько 290680 (+630) осіб,
- танки – 4992 (+11) од,
- бойові броньовані машини – 9437 (+17) од,
- артилерійські системи – 6983 (+39) од,
- РСЗВ – 818 (+4) од,
- засоби ППО – 548 (+1) од,
- літаки – 320 (+1) од,
- гелікоптери – 324 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5318 (+17),
- крилаті ракети – 1534 (+0),
- кораблі /катери – 20 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільна техніка й автоцистерни – 9337 (+34) од,
- спеціальна техніка – 985 (+3).
Дані уточнюються.
У зведенні Генштабу за ранок 19 жовтня повідомляється: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 –по зенітно-ракетних комплексах противника. Також нашими захисниками знищено російський літак Су-25 та 5 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня".
Крім того, підрозділи ракетних військ уразили 2 пункти управління, зенітно-ракетний комплекс "Тор", радіолокаційну станцію "Зоопарк-1М" та 11 артилерійських засобів противника.
Цьому передувало: Напередодні Генштаб повідомив, що 17 жовтня в районі Авдіївки було збито літак Су-25 і уражено 6 вертольотів на аеродромах в окупованих Луганську та Бердянську.