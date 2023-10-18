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Літак і 6 гелікоптерів: у Генштабі озвучили втрати російської армії за добу

Олена Рощіна, Валентина РоманенкоСереда, 18 жовтня 2023, 08:18
Літак і 6 гелікоптерів: у Генштабі озвучили втрати російської армії за добу
Військова техніка працює, фото 22 ОМБр

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу українські захисники знищили 620 російських загарбників, 15 бойових броньованих машин, 2 танки, 8 артилерійських систем, літак Су-25 і 6 гелікоптерів армії РФ.

Джерело: оперативні дані Генштабу ЗСУ на ранок 18 жовтня, коментар Управління зв'язків із громадськістю ЗСУ для "Української правди"

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.10.23 орієнтовно склали:

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  • особовий склад – близько 290050 (+620) осіб,
  • танки – 4981 (+2) од,
  • бойові броньовані машини – 9420 (+15) од,
  • артилерійські системи – 6944 (+8) од,
  • РСЗВ – 814 (+0) од,
  • засоби ППО – 547 (+0) од,
  • літаки – 319 (+1) од,
  • гелікоптери – 323 (+6) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5301 (+10),
  • крилаті ракети – 1534 (+1),
  • кораблі /катери – 20 (+0) од,
  • підводні човни –1 (+0) од,
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 9303 (+10) од,
  • спеціальна техніка – 982 (+0).

Оновлення: Як уточнили УП в Управлінні зв'язків з громадськістю ЗСУ стосовно втрат ворога в авіатехніці, літак Су-25 українські захисники збили близько 10-ї ранку 17 жовтня в районі Авдіївки. 

Стосовно ж гелікоптерів: за даними Генштабу ЗСУ, 6 вертольотів було уражено внаслідок удару по аеродромах у тимчасово окупованих Луганську та Бердянську.

Втрати Росії у війні проти України на 18.10.2023
Втрати Росії у війні проти України на 18.10.2023
Генштаб ЗСУ

Цьому передувало: У ніч на 17 жовтня Збройні сили України завдали ударів по аеродромах поблизу окупованих Бердянська та Луганська. Генштаб повідомив, що підрозділи ракетних військ уразили 2 вертольоти на посадкових майданчиках, склад боєприпасів та артилерійський засіб.

ВІДЕО ДНЯ

Сили спецоперацій повідомили згодом, що було пошкоджено злітно-посадкові смуги аеродромів і уражено: 9 гелікоптерів різних модифікацій, спецтехніку, пускову установку ППО, склад боєприпасів.

УП, доповнено
Теми: війнавтрати у війніРосіяГенштаб
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