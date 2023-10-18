Літак і 6 гелікоптерів: у Генштабі озвучили втрати російської армії за добу

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу українські захисники знищили 620 російських загарбників, 15 бойових броньованих машин, 2 танки, 8 артилерійських систем, літак Су-25 і 6 гелікоптерів армії РФ.

Джерело: оперативні дані Генштабу ЗСУ на ранок 18 жовтня, коментар Управління зв'язків із громадськістю ЗСУ для "Української правди"

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.10.23 орієнтовно склали:

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особовий склад – близько 290050 (+620) осіб,

танки – 4981 (+2) од,

бойові броньовані машини – 9420 (+15) од,

артилерійські системи – 6944 (+8) од,

РСЗВ – 814 (+0) од,

засоби ППО – 547 (+0) од,

літаки – 319 (+1) од,

гелікоптери – 323 (+6) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5301 (+10),

крилаті ракети – 1534 (+1),

кораблі /катери – 20 (+0) од,

підводні човни –1 (+0) од,

автомобільна техніка та автоцистерни – 9303 (+10) од,

спеціальна техніка – 982 (+0).

Оновлення: Як уточнили УП в Управлінні зв'язків з громадськістю ЗСУ стосовно втрат ворога в авіатехніці, літак Су-25 українські захисники збили близько 10-ї ранку 17 жовтня в районі Авдіївки.

Стосовно ж гелікоптерів: за даними Генштабу ЗСУ, 6 вертольотів було уражено внаслідок удару по аеродромах у тимчасово окупованих Луганську та Бердянську.

Втрати Росії у війні проти України на 18.10.2023 Генштаб ЗСУ

Цьому передувало: У ніч на 17 жовтня Збройні сили України завдали ударів по аеродромах поблизу окупованих Бердянська та Луганська. Генштаб повідомив, що підрозділи ракетних військ уразили 2 вертольоти на посадкових майданчиках, склад боєприпасів та артилерійський засіб.

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Сили спецоперацій повідомили згодом, що було пошкоджено злітно-посадкові смуги аеродромів і уражено: 9 гелікоптерів різних модифікацій, спецтехніку, пускову установку ППО, склад боєприпасів.