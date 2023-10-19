Россия потеряла еще по самолету и вертолету, 11 танков и средство ПВО – Генштаб ВСУ
Генштаб ВСУ сообщает, что потери России в войне против Украины за минувшие сутки выросли на 630 военнослужащих, самолет, вертолет, средство противовоздушной обороны, 11 танков, 17 боевых бронированных машин и 39 артиллерийских систем.
Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Детали: По данным Генштаба, общие боевые потери армии РФ с 24.02.22 до 19.10.23 ориентировочно составили:
- личный состав – порядка 290680 (+630) человек,
- танки – 4992 (+11) ед,
- боевые бронированные машины – 9437 (+17) ед,
- артиллерийские системы – 6983 (+39) ед,
- РСЗО – 818 (+4) ед,
- средства ПВО – 548 (+1) ед,
- самолеты – 320 (+1) ед,
- вертолеты – 324 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5318 (+17),
- крылатые ракеты – 1534 (+0),
- корабли / катера – 20 (+0) ед,
- подводные лодки – 1 (+0) ед,
- автомобильная техника и автоцистерны – 9337 (+34) ед,
- специальная техника – 985 (+3).
Данные уточняются.
В сводке Генштаба за утро 19 октября сообщается: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Также нашими защитниками уничтожен российский самолет Су-25 и 5 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня".
Кроме того, подразделения ракетных войск поразили 2 пункта управления, зенитно-ракетный комплекс "Тор", радиолокационную станцию "Зоопарк-1М" и 11 артиллерийских средств противника.
Этому предшествовало: Накануне Генштаб сообщил, что 17 октября в районе Авдеевки был сбит самолет Су-25 и поражено 6 вертолетов на аэродромах в оккупированных Луганске и Бердянске.