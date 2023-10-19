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Россия потеряла еще по самолету и вертолету, 11 танков и средство ПВО – Генштаб ВСУ

Елена РощинаЧетверг, 19 октября 2023, 08:13
Россия потеряла еще по самолету и вертолету, 11 танков и средство ПВО – Генштаб ВСУ
Боевые действия, иллюстративное фото Генштаба ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что потери России в войне против Украины за минувшие сутки выросли на 630 военнослужащих, самолет, вертолет, средство противовоздушной обороны, 11 танков, 17 боевых бронированных машин и 39 артиллерийских систем. 

Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

Детали: По данным Генштаба, общие боевые потери армии РФ с 24.02.22 до 19.10.23 ориентировочно составили:

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  • личный состав – порядка 290680 (+630) человек,
  • танки – 4992 (+11) ед,
  • боевые бронированные машины – 9437 (+17) ед,
  • артиллерийские системы – 6983 (+39) ед,
  • РСЗО – 818 (+4) ед,
  • средства ПВО – 548 (+1) ед,
  • самолеты – 320 (+1) ед,
  • вертолеты – 324 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5318 (+17),
  • крылатые ракеты – 1534 (+0),
  • корабли / катера – 20 (+0) ед,
  • подводные лодки – 1 (+0) ед,
  • автомобильная техника и автоцистерны – 9337 (+34) ед,
  • специальная техника – 985 (+3).

Данные уточняются.

Потери России в войне против Украины на 19 октября 2023 года
Потери России в войне против Украины на 19 октября 2023 года
Генштаб ВСУ

В сводке Генштаба за утро 19 октября сообщается: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Также нашими защитниками уничтожен российский самолет Су-25 и 5 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня".

Кроме того, подразделения ракетных войск поразили 2 пункта управления, зенитно-ракетный комплекс "Тор", радиолокационную станцию "Зоопарк-1М" и 11 артиллерийских средств противника.

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Этому предшествовало: Накануне Генштаб сообщил, что 17 октября в районе Авдеевки был сбит самолет Су-25 и поражено 6 вертолетов на аэродромах в оккупированных Луганске и Бердянске.

Темы: потери в войнеГенштабвойнаРосcия
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