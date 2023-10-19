Росіяни вдарили вночі по складу в Миколаєві і спричинили пожежу на складі в області

Удар по Миколаївщині 18 жовтня 2023 року, фото ДСНС

У ніч на 19 жовтня у Миколаєві ракета влучила у склад підприємства, а в одному з населених пунктів Степівської громади ввечері – у заклад харчування, через що дві людини загинули й ще одна людина постраждала.

Джерело: голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич

Пряма мова Кіма: "Вночі 19 жовтня, о 00:55, місто Миколаїв зазнало ракетного удару, внаслідок чого виникла пожежа неексплуатованої складської будівлі на території одного з підприємств, вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки. Без постраждалих".

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Деталі: Мер Сєнкевич уточнив, що в Миколаєві вибито вікна щонайменше у трьох багатоквартирних будинках. Жителі не постраждали. Працівники адміністрації району ще оглядають територію.

За даними Кіма, ввечері 18 жовтня, о 20:30, ворог завдав ракетного удару по населеному пункту Степівської громади. Зафіксовано влучання по закладу харчування. Під завалами загинули дві людини, поранення отримала одна людина. Внаслідок удару також пошкоджено житлові будинки, сільгосппідприємство та іншу цивільну інфраструктуру.

Вночі 19 жовтня, близько 02:40, в цьому ж населеному пункті внаслідок падіння уламків ударного БпЛА типу "Shahed-136/131" виникла пожежа покрівлі неексплуатованої одноповерхової складської будівлі. Без постраждалих.

ВІДЕО ДНЯ

У середу вдень, 18 жовтня, були обстріли акваторії Очаківської громади та Куцурубської громади – без постраждалих.