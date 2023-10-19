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Россияне ударили ночью по складу в Николаеве и вызвали пожар на складе в области

Елена РощинаЧетверг, 19 октября 2023, 08:40
Россияне ударили ночью по складу в Николаеве и вызвали пожар на складе в области
Удар по Николаевской области 18 октября 2023 года, фото ГСЧС

В ночь на 19 октября в Николаеве ракета попала в склад предприятия, а в одном из населенных пунктов Степовской общины вечером – в заведение питания, из-за чего два человека погибли и еще один человек пострадал.

Источник: глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, городской глава Николаева Александр Сенкевич

Прямая речь Кима: "Ночью 19 октября, в 00:55, город Николаев подвергся ракетному удару, в результате чего возник пожар неэксплуатируемого складского здания на территории одного из предприятий, взрывной волной повреждены многоквартирные дома. Без пострадавших". 

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Детали: Мэр Сенкевич уточнил, что в Николаеве выбиты окна по меньшей мере в трех многоквартирных домах. Жители не пострадали. Работники администрации района еще осматривают территорию.

По данным Кима, вечером 18 октября, в 20:30, враг нанес ракетный удар по населенному пункту Степовской общины. Зафиксировано попадание по заведению питания. Под завалами погибли два человека, ранения получил один человек. В результате удара также повреждены жилые дома, сельхозпредприятие и другая гражданская инфраструктура.

Ночью 19 октября, около 02:40, в этом же населенном пункте в результате падения обломков ударного БпЛА типа "Shahed-136/131" возник пожар кровли неэксплуатируемого одноэтажного складского здания. Без пострадавших.

ВИДЕО ДНЯ

В среду днем, 18 октября, были обстрелы акватории Очаковской громады и Куцурубской общины – без пострадавших.

Темы: НиколаевНиколаевская областьвойнаобстрел
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