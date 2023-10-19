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Ракета влучила по складах озброєння Чорноморського флоту РФ у Криму – росЗМІ

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 19 жовтня 2023, 11:03
Ракета влучила по складах озброєння Чорноморського флоту РФ у Криму – росЗМІ
Вибух у Криму, скрін з відео ASTRA

Ввечері 18 жовтня ракета влучила по території складів озброєння Чорноморського флоту РФ в окупованому Криму.

Джерело: ASTRA із посиланням на джерела 

Дослівно: "Ракета влучила по території складів озброєння ЧФ РФ унаслідок вечірньої ракетної атаки на Крим.

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...Одна з ракет влучила на територію в/ч 63876 у районі селища Сахарна Головка під Севастополем – там розташований склад озброєння Чорноморського флоту Росії. Територія військової частини пошкоджена, один військовослужбовець поранений".

Деталі: За даними Telegram-каналу, під час ракетної атаки з будівель МВС Севастополя евакуювали понад 350 поліцейських.

Передісторія: 

  • Ввечері 18 жовтня анонімні Telegram-канали повідомили про вибух в районі селища Сахарна Головка біля Севастополя.
  • Видання Крим.Реалії повідомляло, що в районі вибуху розташовані як мінімум 4 склади з озброєнням, у тому числі ракетним, армії РФ.
  • Призначений Росією "губернатор" Севастополя прокоментував вибух так: "У районі Сухарної балки наш флот відбиває атаку повітряних цілей. Усі служби приведені в стан бойової готовності. У районі Цукрової головки - дим, рятувальники вже виїхали на місце. Інформація про пошкодження інфраструктури - уточнюється".
  • За його словами, в районі Кара-Коби було збито ракету, бойова частина здетонувала на землі, в полі. Він стверджував, що ніхто не постраждав.

Теми: ЧФ РосіїКримСевастопольракетний удар
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