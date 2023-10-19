Ракета влучила по складах озброєння Чорноморського флоту РФ у Криму – росЗМІ

Вибух у Криму, скрін з відео ASTRA

Ввечері 18 жовтня ракета влучила по території складів озброєння Чорноморського флоту РФ в окупованому Криму.

Джерело: ASTRA із посиланням на джерела

Дослівно: "Ракета влучила по території складів озброєння ЧФ РФ унаслідок вечірньої ракетної атаки на Крим.

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...Одна з ракет влучила на територію в/ч 63876 у районі селища Сахарна Головка під Севастополем – там розташований склад озброєння Чорноморського флоту Росії. Територія військової частини пошкоджена, один військовослужбовець поранений".

Деталі: За даними Telegram-каналу, під час ракетної атаки з будівель МВС Севастополя евакуювали понад 350 поліцейських.

У Криму ввечері ракета влучила по складах зі зброєю Чорноморського флоту РФ – росЗМІ pic.twitter.com/9BVDj8nF2S ВІДЕО ДНЯ October 19, 2023

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