Ракета влучила по складах озброєння Чорноморського флоту РФ у Криму – росЗМІ
Четвер, 19 жовтня 2023, 11:03
Ввечері 18 жовтня ракета влучила по території складів озброєння Чорноморського флоту РФ в окупованому Криму.
Джерело: ASTRA із посиланням на джерела
Дослівно: "Ракета влучила по території складів озброєння ЧФ РФ унаслідок вечірньої ракетної атаки на Крим.
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...Одна з ракет влучила на територію в/ч 63876 у районі селища Сахарна Головка під Севастополем – там розташований склад озброєння Чорноморського флоту Росії. Територія військової частини пошкоджена, один військовослужбовець поранений".
Деталі: За даними Telegram-каналу, під час ракетної атаки з будівель МВС Севастополя евакуювали понад 350 поліцейських.
У Криму ввечері ракета влучила по складах зі зброєю Чорноморського флоту РФ – росЗМІ pic.twitter.com/9BVDj8nF2S— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 19, 2023ВІДЕО ДНЯ
Передісторія:
- Ввечері 18 жовтня анонімні Telegram-канали повідомили про вибух в районі селища Сахарна Головка біля Севастополя.
- Видання Крим.Реалії повідомляло, що в районі вибуху розташовані як мінімум 4 склади з озброєнням, у тому числі ракетним, армії РФ.
- Призначений Росією "губернатор" Севастополя прокоментував вибух так: "У районі Сухарної балки наш флот відбиває атаку повітряних цілей. Усі служби приведені в стан бойової готовності. У районі Цукрової головки - дим, рятувальники вже виїхали на місце. Інформація про пошкодження інфраструктури - уточнюється".
- За його словами, в районі Кара-Коби було збито ракету, бойова частина здетонувала на землі, в полі. Він стверджував, що ніхто не постраждав.