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Ракета попала по складам с оружием Черноморского флота РФ в Крыму – росСМИ

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 19 октября 2023, 11:03
Ракета попала по складам с оружием Черноморского флота РФ в Крыму – росСМИ
Взрыв в Крыму, скрин с видео ASTRA

Вечером 18 октября ракета попала по территории складов вооружения Черноморского флота РФ в оккупированном Крыму.

Источник: ASTRA со ссылкой на источники 

Дословно: "Ракета попала по территории складов вооружения ЧФ РФ в результате вечерней ракетной атаки на Крым.

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...Одна из ракет попала на территорию в/ч 63876 в районе поселка Сахарная Головка под Севастополем - там расположен склад вооружения Черноморского флота России. Территория воинской части повреждена, один военнослужащий ранен".

Детали: По данным Telegram-канала, во время ракетной атаки из зданий МВД Севастополя эвакуировали более 350 полицейских.

Темы: ЧФ РоссииКрымСевастопольракетный удар
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