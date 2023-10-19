Ракета попала по складам с оружием Черноморского флота РФ в Крыму – росСМИ
Четверг, 19 октября 2023, 11:03
Вечером 18 октября ракета попала по территории складов вооружения Черноморского флота РФ в оккупированном Крыму.
Источник: ASTRA со ссылкой на источники
Дословно: "Ракета попала по территории складов вооружения ЧФ РФ в результате вечерней ракетной атаки на Крым.
Реклама:
...Одна из ракет попала на территорию в/ч 63876 в районе поселка Сахарная Головка под Севастополем - там расположен склад вооружения Черноморского флота России. Территория воинской части повреждена, один военнослужащий ранен".
Детали: По данным Telegram-канала, во время ракетной атаки из зданий МВД Севастополя эвакуировали более 350 полицейских.
У Криму ввечері ракета влучила по складах зі зброєю Чорноморського флоту РФ – росЗМІ pic.twitter.com/9BVDj8nF2S— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 19, 2023ВИДЕО ДНЯ