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Загроза балістики: у 5 областях України оголосили тривогу

Валентина РоманенкоЧетвер, 19 жовтня 2023, 11:10
Загроза балістики: у 5 областях України оголосили тривогу
Луганщина та Крим червоні перманентно. скриншот

У п'ятьох областях України через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння оголосили повітряну тривогу.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил у Telegram

Дослівно: "Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька області - загроза застосування балістичного озброєння!".

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Деталі: Мешканцям вказаних регіонів наполегливо рекомендовано спуститись в укриття.

Нагадаємо: В ніч на 19 жовтня російські війська атакували Україну балістикою та дронами-камікадзе Shahed. Повітряні сили зазначили, що вдалося знищити 4 повітряні цілі: одну керовану авіаційну ракету Х-59; три ударні БпЛА Shahed-136/131.

Теми: повітряна тривога
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