Угроза баллистики: в 5 областях Украины объявлена тревога
Четверг, 19 октября 2023, 11:10
В пяти областях Украины из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения объявили воздушную тревогу.
Источник: пресс-служба командования Воздушных сил в Telegram
Дословно: "Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская области - угроза применения баллистического вооружения!".
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Детали: Жителям указанных регионов настоятельно рекомендуется спуститься в укрытие.
Напомним: В ночь на 19 октября российские войска атаковали Украину баллистикой и дронами-камикадзе Shahed. Воздушные силы отметили, что удалось уничтожить 4 воздушные цели: одну управляемую авиационную ракету Х-59; три ударные БпЛА Shahed-136/131.