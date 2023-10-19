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Угроза баллистики: в 5 областях Украины объявлена тревога

Валентина РоманенкоЧетверг, 19 октября 2023, 11:10
Угроза баллистики: в 5 областях Украины объявлена тревога
Луганщина и Крым красные перманентно. скриншот

В пяти областях Украины из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения объявили воздушную тревогу.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил в Telegram

Дословно: "Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская области - угроза применения баллистического вооружения!".

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Детали: Жителям указанных регионов настоятельно рекомендуется спуститься в укрытие.

Напомним: В ночь на 19 октября российские войска атаковали Украину баллистикой и дронами-камикадзе Shahed. Воздушные силы отметили, что удалось уничтожить 4 воздушные цели: одну управляемую авиационную ракету Х-59; три ударные БпЛА Shahed-136/131.

Темы: воздушная тревога
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