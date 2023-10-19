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У "Свободі" вважають, що радикальні заяви Фаріон не впливають на рейтинг партії

Софія Середа, Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 19 жовтня 2023, 11:56
У Свободі вважають, що радикальні заяви Фаріон не впливають на рейтинг партії
Фото з фейсбуку Фаріон

У ВО "Свобода" вважають, що радикальні заяви Ірини Фаріон не впливають на рейтинг партії.

Джерело: заступник голови ВО "Свобода" Андрій Іллєнко в інтерв’ю "Українській правді"  

Пряма мова: "Проблеми з рейтингом ВО "Свобода" взагалі не через радикалізм. От взагалі не через радикалізм. 

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Ірина Фаріон прекрасна, як дика вовчиця. Її слухають, бо вона розумна і дуже харизматична жінка. 

По суті вона дуже часто формулює позицію, з якою багато хто згоден, але просто не знаходить у собі сили чи не хоче про це говорити. Вона не є політиком у класичному сенсі цього слова і я знаю точно, що Фаріон не думає про рейтинг свій".

Нагадаємо: Ірина Фаріон відома своїми резонансними заявами щодо мови. Наприклад, у квітні 2022 року Фаріон опублікувала у своєму Телеграм-каналі пост про те, що "кати прийшли у Маріуполь", бо Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча "має назву ката".

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Теми: ФаріонСвободапартії
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