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В "Свободе" считают, что радикальные заявления Фарион не влияют на рейтинг партии

София Середа, Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 19 октября 2023, 11:56
В Свободе считают, что радикальные заявления Фарион не влияют на рейтинг партии
Фото из фейсбука Фарион

В ВО "Свобода" считают, что радикальные заявления Ирины Фарион не влияют на рейтинг партии.

Источник: заместитель председателя ВО "Свобода" Андрей Ильенко в интервью "Украинской правде" 

Прямая речь: "Проблемы с рейтингом ВО "Свобода" вообще не из-за радикализма. Вот вообще не из-за радикализма. 

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Ирина Фарион прекрасна, как дикая волчица. Ее слушают, потому что она умная и очень харизматичная женщина. 

По сути она очень часто формулирует позицию, с которой многие согласны, но просто не находит в себе силы или не хочет об этом говорить. Она не является политиком в классическом смысле этого слова и я знаю точно, что Фарион не думает о рейтинге своем".

Напомним: Ирина Фарион известна своими резонансными заявлениями относительно языка. Например, в апреле 2022 года Фарион опубликовала в своем Телеграмм-канале пост о том, что "палачи пришли в Мариуполь", потому что Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича "имеет название палача".

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Темы: ФарионСвободапартии
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