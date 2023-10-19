В "Свободе" считают, что радикальные заявления Фарион не влияют на рейтинг партии

В ВО "Свобода" считают, что радикальные заявления Ирины Фарион не влияют на рейтинг партии.

Источник: заместитель председателя ВО "Свобода" Андрей Ильенко в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Проблемы с рейтингом ВО "Свобода" вообще не из-за радикализма. Вот вообще не из-за радикализма.

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Ирина Фарион прекрасна, как дикая волчица. Ее слушают, потому что она умная и очень харизматичная женщина.

По сути она очень часто формулирует позицию, с которой многие согласны, но просто не находит в себе силы или не хочет об этом говорить. Она не является политиком в классическом смысле этого слова и я знаю точно, что Фарион не думает о рейтинге своем".

Напомним: Ирина Фарион известна своими резонансными заявлениями относительно языка. Например, в апреле 2022 года Фарион опубликовала в своем Телеграмм-канале пост о том, что "палачи пришли в Мариуполь", потому что Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича "имеет название палача".