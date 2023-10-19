Шольц розлютився через цинічні заяви Путіна про війну на Близькому Сході
Четвер, 19 жовтня 2023, 13:37
Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив обурення та назвав максимальним цинізмом заяви президента Росії Володимира Путіна про те, що війна на Близькому Сході може призвести до жертв серед цивільного населення.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на промову Шольца у Бундестазі, яка стосувалася широкого кола питань у контексті останніх подій.
Пряма мова: "Я більш ніж обурений, коли чую, що російський президент зараз повсюдно попереджає про те, що в збройних конфліктах можуть бути жертви серед цивільного населення. Більш цинічного, ніж це (висловлювання), годі й шукати".
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Що було раніше:
- Канцлер ФРН пообіцяв докласти зусиль для звільнення заручників, викрадених радикальним ісламістським угрупованням ХАМАС під час атаки на Ізраїль.
- Під час візиту до Ізраїлю Шольцу довелося через повітряну тривогу зійти з літака і лягти на землю в аеропорту Тель-Авіва.