Шольц розлютився через цинічні заяви Путіна про війну на Близькому Сході

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив обурення та назвав максимальним цинізмом заяви президента Росії Володимира Путіна про те, що війна на Близькому Сході може призвести до жертв серед цивільного населення.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на промову Шольца у Бундестазі, яка стосувалася широкого кола питань у контексті останніх подій.

Пряма мова: "Я більш ніж обурений, коли чую, що російський президент зараз повсюдно попереджає про те, що в збройних конфліктах можуть бути жертви серед цивільного населення. Більш цинічного, ніж це (висловлювання), годі й шукати".

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