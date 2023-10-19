Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Шольц разозлился из-за циничных заявлений Путина о войне на Ближнем Востоке

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 19 октября 2023, 13:37
Шольц разозлился из-за циничных заявлений Путина о войне на Ближнем Востоке
Олаф Шольц, фото: Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил возмущение и назвал максимальным цинизмом заявления президента России Владимира Путина о том, что война на Ближнем Востоке может привести к жертвам среди гражданского населения.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на речь Шольца в Бундестаге, которая касалась широкого круга вопросов в контексте последних событий.

Прямая речь: "Я более чем возмущен, когда слышу, что российский президент сейчас повсеместно предупреждает о том, что в вооруженных конфликтах могут быть жертвы среди гражданского населения. Более циничного, чем это (высказывание), не найти".

Реклама:

Что предшествовало:

  • Шольц ранее пообещал приложить усилия для освобождения заложников, похищенных радикальной исламистской группировкой ХАМАС во время атаки на Израиль.
  • На днях Шольц посетил Израиль, чтобы узнать ситуацию в зоне боевых действий, а также поговорить о том, как предотвратить дальнейшую эскалацию в регионе.
  • Во время визита в Израиль Шольцу пришлось из-за воздушной тревоги сойти с самолета и лечь на землю в аэропорту Тель-Авива.

Темы: ШольцПутинБлижний Восток
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Все новости...
Российская церковь уже создает "православные ЧВК" для войны в Украине - СБУ
В районе Днепра произошел пожар из-за вражеской атаки, в Запорожье – взрывы
Известного российского боевика "Бабая" ликвидировали на Запорожском направлении
Российские вертолеты Ка-52 начали атаковать издалека: боятся
Последние новости
14:18
Основатель правящей партии Грузии Иванишвили заявил, что возвращается в политику
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
Все новости...
Реклама: