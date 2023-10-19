Шольц разозлился из-за циничных заявлений Путина о войне на Ближнем Востоке
Четверг, 19 октября 2023, 13:37
Канцлер Германии Олаф Шольц выразил возмущение и назвал максимальным цинизмом заявления президента России Владимира Путина о том, что война на Ближнем Востоке может привести к жертвам среди гражданского населения.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на речь Шольца в Бундестаге, которая касалась широкого круга вопросов в контексте последних событий.
Прямая речь: "Я более чем возмущен, когда слышу, что российский президент сейчас повсеместно предупреждает о том, что в вооруженных конфликтах могут быть жертвы среди гражданского населения. Более циничного, чем это (высказывание), не найти".
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Что предшествовало:
- Шольц ранее пообещал приложить усилия для освобождения заложников, похищенных радикальной исламистской группировкой ХАМАС во время атаки на Израиль.
- На днях Шольц посетил Израиль, чтобы узнать ситуацию в зоне боевых действий, а также поговорить о том, как предотвратить дальнейшую эскалацию в регионе.
- Во время визита в Израиль Шольцу пришлось из-за воздушной тревоги сойти с самолета и лечь на землю в аэропорту Тель-Авива.