Шольц разозлился из-за циничных заявлений Путина о войне на Ближнем Востоке

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил возмущение и назвал максимальным цинизмом заявления президента России Владимира Путина о том, что война на Ближнем Востоке может привести к жертвам среди гражданского населения.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на речь Шольца в Бундестаге, которая касалась широкого круга вопросов в контексте последних событий.

Прямая речь: "Я более чем возмущен, когда слышу, что российский президент сейчас повсеместно предупреждает о том, что в вооруженных конфликтах могут быть жертвы среди гражданского населения. Более циничного, чем это (высказывание), не найти".

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