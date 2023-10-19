Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Російська церква вже створює "православні ПВК" для війни в Україні — СБУ

Станіслав ПогоріловЧетвер, 19 жовтня 2023, 13:50
Російська церква вже створює православні ПВК для війни в Україні — СБУ
Фото: Getty Images

Російська православна церква створює власні приватні військові компанії (ПВК) на території РФ, які за вказівками московського патріархату займаються вербуванням та бойовою підготовкою найманців серед вірян для війни проти України.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Служба безпеки задокументувала, що одна з таких приватних військових компаній під назвою "Андріївський хрест" діє на базі Кронштадтського морського собору у Санкт-Петербурзі.

Реклама:

Повідомляється, що у стінах релігійної установи її представники вербують вірян для подальшого включення до складу окупаційних військ.

Під час відбору потенційних "кандидатів" перевагу надають чоловікам, які вже проходили службу у лавах військових підрозділів країни-агресора і мають бойовий "досвід".

Після зарахування найманців до лав ПВК, вони проходять курс військово-тактичної та вогневої підготовки під керівництвом інструкторів з російських спецслужб.

ВІДЕО ДНЯ

Для маскування бойових тренувань їхні організатори проводять підготовку "рекрутів" виключно у стінах собору, а також на спеціальних полігонах.

"Встановлено, що фінансування таких ПВК здійснюють представники фінансово-промислових груп країни-агресора, наближених до очільника кремля. Гроші надходять на рахунки РПЦ у вигляді благодійних внесків та пожертв на "будівництво" храмів", - зазначили в СБУ.

На підставі задокументованих фактів, Служба безпеки проводить комплексні заходи для встановлення всіх обставин викритих злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо: РПЦ підтримує агресію Росію проти України. Ще минулого року московський патріарх Кирил казав вірянам, що смерть на війні проти України "змиває всі гріхи".

Теми: церкваРосіявійнаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Сенаті США заблокували допомогу Ізраїлю окремо від України

Рада цього тижня звільнятиме міністра спорту Гутцайта

Мовний скандал: Фаріон чекає на СБУ, студенти обклеїли політехніку листівками, виш відреагував

Порошенко заявив, що зараз не час для хайпу, ігрищ і виборів

відеоУ Польщі скасували концерти гурту "Пошлая Молли", чий соліст облаяв польську мову

У Байдена закликали Конгрес підтримати бюджетну допомогу Україні майже на $12 млрд

Усі новини...
церква
Митрополит РПЦ порівняв окупований Крим із Колимою
У Польщі священника підозрюють у влаштуванні оргії за участю чоловіка-повії
Болгарія висилає посла РПЦ у країні через загрозу нацбезпеці
Останні новини
21:29
Демократи в Сенаті США заблокували допомогу Ізраїлю окремо від України
21:21
GPT-4 Turbo, кастомні GPT та GPT Store: OpenAI провела свою першу конференцію
21:18
Із небезпечних громад Куп'янського району евакуювали 201 дитину
21:11
В МЗС Польщі заявили, що без домовленості про ексгумацію Україні "годі мріяти" про ЄС
20:55
Мінфін залучив понад 11 мільярдів від розміщенн ОВДП, знизивши ставки
20:53
На Херсонщині загинув фермер, який наїхав на міну
20:40
Кулеба: У ЄС майже домовились про використання заморожених активів РФ на користь України
20:36
Уряд продовжив проєкт "е-Підприємець" на постійну основу
20:25
Умєров відреагував на пост Ар’єва про Залужного: Нечистоплотні політики намагаються розколоти суспільство
20:20
У Львові прооперували 13-річного волонтера, в якого ліва нога була коротша за праву
Усі новини...
Реклама: