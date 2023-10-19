Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Російська церква вже створює "православні ПВК" для війни в Україні — СБУ

Станіслав ПогоріловЧетвер, 19 жовтня 2023, 13:50
Російська церква вже створює православні ПВК для війни в Україні — СБУ
Фото: Getty Images

Російська православна церква створює власні приватні військові компанії (ПВК) на території РФ, які за вказівками московського патріархату займаються вербуванням та бойовою підготовкою найманців серед вірян для війни проти України.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Служба безпеки задокументувала, що одна з таких приватних військових компаній під назвою "Андріївський хрест" діє на базі Кронштадтського морського собору у Санкт-Петербурзі.

Реклама:

Повідомляється, що у стінах релігійної установи її представники вербують вірян для подальшого включення до складу окупаційних військ.

Під час відбору потенційних "кандидатів" перевагу надають чоловікам, які вже проходили службу у лавах військових підрозділів країни-агресора і мають бойовий "досвід".

Після зарахування найманців до лав ПВК, вони проходять курс військово-тактичної та вогневої підготовки під керівництвом інструкторів з російських спецслужб.

ВІДЕО ДНЯ

Для маскування бойових тренувань їхні організатори проводять підготовку "рекрутів" виключно у стінах собору, а також на спеціальних полігонах.

"Встановлено, що фінансування таких ПВК здійснюють представники фінансово-промислових груп країни-агресора, наближених до очільника кремля. Гроші надходять на рахунки РПЦ у вигляді благодійних внесків та пожертв на "будівництво" храмів", - зазначили в СБУ.

На підставі задокументованих фактів, Служба безпеки проводить комплексні заходи для встановлення всіх обставин викритих злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо: РПЦ підтримує агресію Росію проти України. Ще минулого року московський патріарх Кирил казав вірянам, що смерть на війні проти України "змиває всі гріхи".

Теми: церкваРосіявійнаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
церква
Митрополит РПЦ порівняв окупований Крим із Колимою
У Польщі священника підозрюють у влаштуванні оргії за участю чоловіка-повії
Болгарія висилає посла РПЦ у країні через загрозу нацбезпеці
Останні новини
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон – ДПСУ
16:42
Вдалося запобігти руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" - КМДА
16:41
Естонія та ще 9 країн запустили Талліннський механізм для кібердопомоги Україні
16:35
Скіфи носили стріли у сумках, виготовлених з людської шкіри – дослідження
16:25
У Києві 19 грудня зафіксували температурний рекорд
16:23
"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії
16:19
Близько 12% видів птахів вимерли через людську діяльність – вчені
16:15
"Укрзалізниця" призупинила рух поїздів на Перемишль через аварію в Польщі
Усі новини...
Реклама: