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Кирил заявив, що смерть на війні проти України "змиває всі гріхи"

"Українська правда"Неділя, 25 вересня 2022, 19:41
Кирил заявив, що смерть на війні проти України змиває всі гріхи
Предстоятель РПЦ Кирил, Getty Images

Патріарх РПЦ Кирил на недільній проповіді заявив, що жертва "при виконанні військового обов'язку" "змиває всі гріхи".

Джерело: "Медуза", SOTA

Пряма мова Кирила: "Ми знаємо, що сьогодні багато хто гине на полях міжусобної брані. Церква молиться про те, щоб брань ця закінчилася якнайшвидше, щоб якнайменше братів убили один одного в цій братовбивчій війні.

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І водночас Церква усвідомлює, що якщо хтось, спонукуваний почуттям обов'язку, необхідністю виконати присягу, залишається вірним своєму покликанню і гине при виконанні військового обов'язку, то він, безсумнівно, здійснює діяння, рівносильне жертві. Він себе приносить у жертву за інших. І тому віримо, що ця жертва змиває всі гріхи, які людина зробила".

Що передувало: Раніше Кирил заявляв, що молоді росіяни "здійснюють подвиг", вбиваючи українців.

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Теми: КирилоцеркваРосіярелігія
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