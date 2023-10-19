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Российская церковь уже создает "православные ЧВК" для войны в Украине - СБУ

Станислав ПогориловЧетверг, 19 октября 2023, 13:50
Российская церковь уже создает православные ЧВК для войны в Украине - СБУ
Фото: Getty Images

Русская православная церковь создает собственные частные военные компании (ЧВК) на территории РФ, которые по указаниям московского патриархата занимаются вербовкой и боевой подготовкой наемников среди верующих для войны против Украины.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Служба безопасности задокументировала, что одна из таких частных военных компаний под названием "Андреевский крест" действует на базе Кронштадтского морского собора в Санкт-Петербурге.

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Сообщается, что в стенах религиозного учреждения ее представители вербуют верующих для дальнейшего включения в состав оккупационных войск.

При отборе потенциальных "кандидатов" предпочтение отдается мужчинам, которые уже проходили службу в рядах военных подразделений страны-агрессора и имеют боевой "опыт".

После зачисления наемников в ряды ЧВК, они проходят курс военно-тактической и огневой подготовки под руководством инструкторов из российских спецслужб.

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Для маскировки боевых тренировок их организаторы проводят подготовку "рекрутов" исключительно в стенах собора, а также на специальных полигонах.

"Установлено, что финансирование таких ЧВК осуществляют представители финансово-промышленных групп страны-агрессора, приближенных к главе Кремля. Деньги поступают на счета РПЦ в виде благотворительных взносов и пожертвований на "строительство" храмов", - отметили в СБУ.

На основании задокументированных фактов, Служба безопасности проводит комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств разоблаченных преступлений и привлечения виновных к ответственности.

Напомним: РПЦ поддерживает агрессию России против Украины. Еще в прошлом году московский патриарх Кирилл говорил верующим, что смерть на войне против Украины "смывает все грехи".

Темы: церковьРосcиявойнаУкраина
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