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Кулеба анонсував нові та постійні поставки ATACMS Україні

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 19 жовтня 2023, 15:28
Кулеба анонсував нові та постійні поставки ATACMS Україні
дмитро кулеба, Getty Images

Голова українського МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що США поставлятимуть Україні більше далекобійних ракет ATACMS і робитимуть це на постійній основі.

Джерело: Кулеба в ефірі телеканалу 1+1, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Кулеба ствердно відповів на питання, чи означає поставка першою партії ATACMS те, що США передаватимуть їх постійно і у більшій кількості.

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За словами глави українського МЗС, це прямий результат домовленостей між президентами Володимиром Зеленським і Джо Байденом, які були досягнуті у Вашингтоні під час їхньої особистої зустрічі наприкінці вересня.

"Якщо прочитати між рядків виступ президента Зеленського після зустрічі з Байденом, з нього можна було б зрозуміти, що ухвалене дуже важливе рішення…Тому дякуємо Сполученим Штатам за виконання домовленостей і за зміцнення нашої вогневої міці", – зазначив Кулеба.

Він також сподівається, що у майбутньому Україна отримає ракети ATACMS, здатні вражати цілі на відстані 300 кілометрів.

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Теми: ATACMSСШАУкраїнаКулеба Дмитро
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