Кулеба анонсировал новые и постоянные поставки ATACMS Украине

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что США будут поставлять Украине больше дальнобойных ракет ATACMS и будут делать это на постоянной основе.

Источник: Кулеба в эфире телеканала 1+1, сообщает "Европейская правда"

Детали: Кулеба утвердительно ответил на вопрос, означает ли поставка первой партии ATACMS то, что США будут передавать их постоянно и в большем количестве.

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По словам главы украинского МИД, это прямой результат договоренностей между президентами Владимиром Зеленским и Джо Байденом, которые были достигнуты в Вашингтоне во время их личной встречи в конце сентября.

"Если прочитать между строк выступление президента Зеленского после встречи с Байденом, из него можно было бы понять, что принято очень важное решение... Поэтому благодарим Соединенные Штаты за выполнение договоренностей и за укрепление нашей огневой мощи", – отметил Кулеба.

Он также надеется, что в будущем Украина получит ракеты ATACMS, способные поражать цели на расстоянии 300 километров.

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