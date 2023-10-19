Кулеба анонсировал новые и постоянные поставки ATACMS Украине
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что США будут поставлять Украине больше дальнобойных ракет ATACMS и будут делать это на постоянной основе.
Источник: Кулеба в эфире телеканала 1+1, сообщает "Европейская правда"
Детали: Кулеба утвердительно ответил на вопрос, означает ли поставка первой партии ATACMS то, что США будут передавать их постоянно и в большем количестве.
По словам главы украинского МИД, это прямой результат договоренностей между президентами Владимиром Зеленским и Джо Байденом, которые были достигнуты в Вашингтоне во время их личной встречи в конце сентября.
"Если прочитать между строк выступление президента Зеленского после встречи с Байденом, из него можно было бы понять, что принято очень важное решение... Поэтому благодарим Соединенные Штаты за выполнение договоренностей и за укрепление нашей огневой мощи", – отметил Кулеба.
Он также надеется, что в будущем Украина получит ракеты ATACMS, способные поражать цели на расстоянии 300 километров.
Напомним:
- По данным издания New York Times, сейчас США передали Украине около 20 дальнобойных ракет ATACMS.
- Во вторник Зеленский сообщил, что украинские силы использовали американские дальнобойные ракеты ATACMS, нанеся удары по аэродромам российских оккупантов в захваченных Бердянске и Луганске.
- Впоследствии эту информацию подтвердили в Белом доме. Там отметили, что США "недавно" предоставили Украине тип ATACMS, способный наносить удары на расстоянии до 165 километров.