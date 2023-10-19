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Кулеба анонсировал новые и постоянные поставки ATACMS Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 19 октября 2023, 15:28
Кулеба анонсировал новые и постоянные поставки ATACMS Украине
дмитрий кулеба, Getty Images

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что США будут поставлять Украине больше дальнобойных ракет ATACMS и будут делать это на постоянной основе.

Источник: Кулеба в эфире телеканала 1+1, сообщает "Европейская правда"

Детали: Кулеба утвердительно ответил на вопрос, означает ли поставка первой партии ATACMS то, что США будут передавать их постоянно и в большем количестве.

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По словам главы украинского МИД, это прямой результат договоренностей между президентами Владимиром Зеленским и Джо Байденом, которые были достигнуты в Вашингтоне во время их личной встречи в конце сентября.

"Если прочитать между строк выступление президента Зеленского после встречи с Байденом, из него можно было бы понять, что принято очень важное решение... Поэтому благодарим Соединенные Штаты за выполнение договоренностей и за укрепление нашей огневой мощи", – отметил Кулеба.

Он также надеется, что в будущем Украина получит ракеты ATACMS, способные поражать цели на расстоянии 300 километров.

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Напомним:

  • По данным издания New York Times, сейчас США передали Украине около 20 дальнобойных ракет ATACMS.
  • Во вторник Зеленский сообщил, что украинские силы использовали американские дальнобойные ракеты ATACMS, нанеся удары по аэродромам российских оккупантов в захваченных Бердянске и Луганске.
  • Впоследствии эту информацию подтвердили в Белом доме. Там отметили, что США "недавно" предоставили Украине тип ATACMS, способный наносить удары на расстоянии до 165 километров.

Темы: ATACMSСШАУкраинаКулеба Дмитрий
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