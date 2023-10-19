Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У МЗС назвали "оптимістичний" термін появи F-16 в Україні

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 19 жовтня 2023, 15:47
У МЗС назвали оптимістичний термін появи F-16 в Україні
F-16, GETTY IMAGES

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба каже, що західні винищувачі F-16 можуть з’явитися в Україні у першій половині 2024 року.

Джерело: Кулеба в ефірі телеканалу 1+1, цитує "Європейська правда"

Пряма мова: "Оптимістичний сценарій, я думаю, десь перша половина наступного року".

Реклама:

Деталі: Міністр розповів, що наразі українські пілоти проходять навчання за кордоном, а паралельно з цим в Україні готують необхідну інфраструктуру.

"Тобто єдині перешкоди для того, щоб F-16 з'явилися в українському повітрі – це завершення тренування пілотів і підготовки інфраструктури", – додав глава МЗС.

Що передувало: Видання Politico повідомило, що невелика група українських пілотів, які прибули до США у вересні, пройшли мовне навчання на авіабазі Лакленд у штаті Техас і вже прямують на авіабазу в Аризоні, де відбуватиметься безпосередньо льотна підготовка на винищувачах F-16.

ВІДЕО ДНЯ

У США раніше прогнозували, що перші українські пілоти, які навчатимуться на F-16, можуть завершити програму за три місяці, проте виконувати бойові завдання вони будуть пізніше.

Теми: винищувачіМЗС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Сенаті США заблокували допомогу Ізраїлю окремо від України

Доповнено Рада цього тижня звільнятиме міністра спорту Гутцайта

Мовний скандал: Фаріон чекає на СБУ, студенти обклеїли політехніку листівками, виш відреагував

Порошенко заявив, що зараз не час для хайпу, ігрищ і виборів

відеоУ Польщі скасували концерти гурту "Пошлая Молли", чий соліст облаяв польську мову

У Байдена закликали Конгрес підтримати бюджетну допомогу Україні майже на $12 млрд

Усі новини...
винищувачі
ЗМІ: Швеція наближається до надання Україні винищувачів Gripen
Росіяни атакували Херсонщину з п’яти винищувачів
Українські військові збили російський винищувач Су-25 – Генштаб
Останні новини
23:29
фотоНа Закарпатті водій наїхав на 21-річного прикордонника на блокпості
23:03
57-річний житель Куп'янська-Вузлового загинув через російський обстріл
22:59
Уряд призначив школярам стипендії імені Тараса Шевченка: кого нагородили
22:43
Економічні новини 7 листопада: росіяни мінують інфраструктуру на окупованій Херсонщині, резерви скорочуються 3 місяць поспіль
22:36
Зеленський: У середу очікуємо звіт ЄС про виконання Україною рекомендацій Єврокомісії
22:30
В Ізраїлі до ідентифікації останків жертв нападу ХАМАСу залучили археологів
22:07
З Сектору Гази почали евакуацію громадян України
22:00
Археологи знайшли елементи метальних списів, яким може бути 31 тисяча років
21:44
"Шахтар" обіграв "Барселону" у Лізі чемпіонів 
21:29
Демократи в Сенаті США заблокували допомогу Ізраїлю окремо від України
Усі новини...
Реклама: