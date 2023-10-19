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В МИД назвали "оптимистичный" срок появления F-16 в Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 19 октября 2023, 15:47
В МИД назвали оптимистичный срок появления F-16 в Украине
F-16, GETTY IMAGES

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорит, что западные истребители F-16 могут появиться в Украине в первой половине 2024 года.

Источник: Кулеба в эфире телеканала 1+1, цитирует "Европейская правда"

Прямая речь: "Оптимистический сценарий, я думаю, где-то первая половина следующего года".

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Детали: Министр рассказал, что сейчас украинские пилоты проходят обучение за рубежом, а параллельно с этим в Украине готовят необходимую инфраструктуру.

"То есть единственные препятствия для того, чтобы F-16 появились в воздухе Украины – это завершение тренировки пилотов и подготовки инфраструктуры", – добавил глава МИД.

Что предшествовало: Издание Politico сообщило, что небольшая группа украинских пилотов, которые прибыли в США в сентябре, прошли языковое обучение на авиабазе Лакленд в штате Техас и уже направляются на авиабазу в Аризоне, где будет происходить непосредственно летная подготовка на истребителях F-16.

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В США ранее прогнозировали, что первые украинские пилоты, которые будут учиться на F-16, могут завершить программу за три месяца, однако выполнять боевые задачи они будут позже.

Темы: истребителиМИД
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