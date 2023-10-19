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УЄФА перенесла матч між "Зорею" та "Маккабі": українці нагадали, що війна не лише в Ізраїлі

Станіслав ПогоріловЧетвер, 19 жовтня 2023, 16:33
УЄФА перенесла матч між Зорею та Маккабі: українці нагадали, що війна не лише в Ізраїлі
Фото: ФК "Зоря"

УЄФА ухвалила рішення перенести матчу третього туру групового етапу Ліги конференцій "Маккабі" Тель-Авів - "Зоря", український клуб вважає це "неприйнятний", нагадавши, що і в Україні йде війна.

Джерело: "Суспільне Спорт" з посиланням на УЄФА, офіційний сайт ФК "Зоря"

Деталі: Матч "Маккабі" - "Зоря" мав відбутись у Тель-Авіві 26 жовтня. Гру перенесено на 25 листопада через війну в Ізраїлі.

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Також перенесено матч Ліги Європи "Вільярреал" - "Маккабі" Хайфа: з 26 жовтня на 6 грудня.

УЄФА оголосив, що матчі під егідою організації не будуть проводитись в Ізраїлі до подальшого повідомлення.

"Маккабі" Хайфа та "Маккабі" Тель-Авів мають запропонувати альтернативні варіанти за межами Ізраїлю для проведення домашніх матчів у єврокубках до тих пір, поки це рішення залишається в силі.

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Таким чином, перенесений виїзний матч "Зорі" з "Маккабі" пройде за межами Ізраїлю. При цьому у луганської команди на 25 листопада запланована виїзна гра УПЛ з "Колосом".

Перенести гру із "Зорею" на листопад запропонував "Маккабі". Луганці ж виступили проти перенесення, запропонувавши провести поєдинок в Любліні, де приймають суперників в єврокубку, або ж зіграти деінде на вибір ізраїльського клубу.

Напередодні рішення "Зоря" оприлюднила офіційну позицію, у якій говориться, що клуб з розумінням ставиться до ситуації, яка скалась через війну. "Проте, незважаючи на все, треба нагадати, що на території нашої країни вже практично 10 років йде війна. За цей час наші люди, наші вболівальники та наша команда пережила багато чого. Довелося залишати власні домівки, розпочинати життя знов та боротися далі", - говориться у заяві клубу.

При цьому у клубі нагадали, що незважаючи на війну в Україні, "Зоря" "жодного разу не попросила про перенос, як мінімум, єврокубкових матчів, та грає у футбол незважаючи на все".

"Враховуючи дуже тяжку логістику, не забуваючи, що Україна теж є країною, яка продовжує війну та свою боротьбу за незалежність, не бажаючи нехтувати внутрішніми змаганнями (Кубком та Чемпіонатом України), будь який перенос матчів є неприйнятним для "Зорі", - підкреслили у клубі.

Теми: футболІзраїльУкраїна
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