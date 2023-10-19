Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

УЕФА перенесла матч между "Зарей" и "Маккаби": украинцы напомнили, что война не только в Израиле

Станислав ПогориловЧетверг, 19 октября 2023, 16:33
УЕФА перенесла матч между Зарей и Маккаби: украинцы напомнили, что война не только в Израиле
Фото: ФК "Зоря"

УЕФА принял решение перенести матча третьего тура группового этапа Лиги конференций "Маккаби" Тель-Авив - "Заря", украинский клуб считает это "неприемлемым", напомнив, что и в Украине идет война.

Источник: "Суспільне Спорт" со ссылкой на УЕФА, официальный сайт ФК "Заря"

Детали: Матч "Маккаби" - "Заря" должен был состояться в Тель-Авиве 26 октября. Игра перенесена на 25 ноября из-за войны в Израиле.

Реклама:

Также перенесен матч Лиги Европы "Вильярреал" - "Маккаби" Хайфа: с 26 октября на 6 декабря.

УЕФА объявил, что матчи под эгидой организации не будут проводиться в Израиле до дальнейшего уведомления.

"Маккаби" Хайфа и "Маккаби" Тель-Авив должны предложить альтернативные варианты за пределами Израиля для проведения домашних матчей в еврокубках до тех пор, пока это решение остается в силе.

ВИДЕО ДНЯ

Таким образом, перенесенный выездной матч "Зари" с "Маккаби" пройдет за пределами Израиля. При этом у луганской команды на 25 ноября запланирована выездная игра УПЛ с "Колосом".

Перенести игру с "Зарей" на ноябрь предложил "Маккаби". Луганчане же выступили против переноса, предложив провести поединок в Люблине, где принимают соперников в еврокубке, или же сыграть где-нибудь на выбор израильского клуба.

Накануне решения "Заря" обнародовала официальную позицию, в которой говорится, что клуб с пониманием относится к ситуации, которая сложилась из-за войны. "Однако, несмотря на все, надо напомнить, что на территории нашей страны уже практически 10 лет идет война. За это время наши люди, наши болельщики и наша команда пережила многое. Пришлось оставлять собственные дома, начинать жизнь заново и бороться дальше", - говорится в заявлении клуба.

При этом в клубе напомнили, что несмотря на войну в Украине, "Заря" "ни разу не попросила о переносе, как минимум, еврокубковых матчей, и играет в футбол несмотря на все".

"Учитывая очень тяжелую логистику, не забывая, что Украина тоже является страной, которая продолжает войну и свою борьбу за независимость, не желая пренебрегать внутренними соревнованиями (Кубком и Чемпионатом Украины), любой перенос матчей неприемлем для "Зари", - подчеркнули в клубе.

Темы: футболИзраильУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Демократы в Сенате США заблокировали помощь Израилю отдельно от Украины

Дополнено Рада на этой неделе будет увольнять министра спорта Гутцайта

Языковой скандал: Фарион ждет СБУ, студенты обклеили политехнику листовками, вуз отреагировал

Порошенко заявил, что сейчас не время для хайпа, игрищ и выборов

видеоВ Польше отменили концерты группы "Пошлая Моллы", чей солист обругал польский язык

У Байдена призвали Конгресс поддержать бюджетную помощь Украине почти на $12 млрд

Все новости...
футбол
УЕФА приостановил проведение матчей в Израиле
Украина победила в матче против Мальты со счетом 3:1
"Шахтер" уволил главного тренера спустя лишь 4 месяца после назначения, клуб возглавил Срна
Последние новости
23:40
В Британии нашли любовные письма 250-летней давности, адресованные пленным морякам
23:29
фотоНа Закарпатье водитель наехал на 21-летнего пограничника на блокпосте
23:03
57-летний житель Купянска-Узлового погиб из-за российских обстрелов
22:59
Правительство назначило школьникам стипендии имени Тараса Шевченко: кого наградили
22:43
Экономические новости 7 ноября: россияне пройдут инфраструктуру на оккупированной Херсонщине, резервы сокращаются 3 месяц подряд
22:36
Зеленский: В среду ожидаем отчет ЕС по выполнению Украиной рекомендаций Еврокомиссии
22:30
В Израиле к идентификации останков жертв нападения ХАМАС привлекли археологов
22:07
С сектора Газа начали эвакуацию граждан Украины
22:00
Археологи нашли элементы метательных копий, которым может быть 31 тысяч лет
21:44
"Шахтер" обыграл "Барселону" в Лиге чемпионов
Все новости...
Реклама: