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За час роботи в ДБР наречена з лакшерівесілля стала власницею елітного авто — ЗМІ

Станіслав ПогоріловЧетвер, 19 жовтня 2023, 17:46
За час роботи в ДБР наречена з лакшерівесілля стала власницею елітного авто — ЗМІ
Роксолана Москва, фото: Lviv.Media

Колишня працівниця Львівського територіального управління Державного бюро розслідувань, 27-річна Роксолана Москва, яка стала відомою завдяки розкішному весіллю під час війни, знаходячись на державній службі, придбала елітний Audi Q8.

Джерело: Lviv.Media

Дослівно: "Із власних джерел журналістам Lviv.Media стало відомо, що автомобіль був придбаний у 2021 році з салону, його ціна понад 2,3 млн грн (близько $85 тис. за тодішнім курсом)".

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Деталі: Повідомляється, що Москва, влаштувалася на роботу у ДБР у 2018 році на посаду провідного спеціаліста сектору кадрової роботи та державної служби ТУ ДБР.

У той час директором ДБР був Роман Труба, а Москва — племінниця його колишньої дружини.

Вона пропрацювала у бюро кілька років, а у березні 2022 року її звільнили. Проте Москва вирішила повернутися на роботу в бюро через суд.

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Через пів року після звільнення Восьмий апеляційний адміністративний суд поновив її на посаді і стягнув на її користь 231 тис. грн за вимушений прогул. ДБР з цим рішенням не погоджується і оскаржує його у Верховному суді.

За даними ЗМІ, Москва досі володіє цією машиною з реєстраційним номером ВС 7444 II.

 
Фото: Lviv.Media

Вже у 2023 році вона щонайменше сім разів порушувала правила паркування і за це її штрафували. Але Москва не оплачувала штрафи вчасно, тому гроші з неї стягувала виконавча служба.

Що було раніше:

  • 7-8 жовтня колишній прокурор Ростислав Ільницький відгуляв дводенне розкішне весілля з експрацівницею львівського ДБР Роксоланою Москвою у п'ятизірковому комплексі Emily Resort, що поблизу Львова.
  • Наречена сама виклала відео з першого дня свого не за часом помпезного весілля. Після того, як відео потрапило в ЗМІ, Роксолана закрила свої акаунти у соцмережах.
  • У Державному бюро розслідувань прокоментували, що не несуть відповідальність за вчинки колишніх співробітників та порадили українцям ретельно перевіряти всі факти.

Теми: ДБРскандал
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