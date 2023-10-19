За час роботи в ДБР наречена з лакшерівесілля стала власницею елітного авто — ЗМІ

Колишня працівниця Львівського територіального управління Державного бюро розслідувань, 27-річна Роксолана Москва, яка стала відомою завдяки розкішному весіллю під час війни, знаходячись на державній службі, придбала елітний Audi Q8.

Джерело: Lviv.Media

Дослівно: "Із власних джерел журналістам Lviv.Media стало відомо, що автомобіль був придбаний у 2021 році з салону, його ціна понад 2,3 млн грн (близько $85 тис. за тодішнім курсом)".

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Деталі: Повідомляється, що Москва, влаштувалася на роботу у ДБР у 2018 році на посаду провідного спеціаліста сектору кадрової роботи та державної служби ТУ ДБР.

У той час директором ДБР був Роман Труба, а Москва — племінниця його колишньої дружини.

Вона пропрацювала у бюро кілька років, а у березні 2022 року її звільнили. Проте Москва вирішила повернутися на роботу в бюро через суд.

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Через пів року після звільнення Восьмий апеляційний адміністративний суд поновив її на посаді і стягнув на її користь 231 тис. грн за вимушений прогул. ДБР з цим рішенням не погоджується і оскаржує його у Верховному суді.

За даними ЗМІ, Москва досі володіє цією машиною з реєстраційним номером ВС 7444 II.

Вже у 2023 році вона щонайменше сім разів порушувала правила паркування і за це її штрафували. Але Москва не оплачувала штрафи вчасно, тому гроші з неї стягувала виконавча служба.

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