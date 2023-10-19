За время работы в ГБР невеста с лакшери-свадьбы стала обладательницей элитного авто - СМИ

Бывшая работница Львовского территориального управления Государственного бюро расследований, 27-летняя Роксолана Москва, которая стала известной благодаря роскошной свадьбе во время войны, находясь на государственной службе, приобрела элитный Audi Q8.

Источник: Lviv.Media

Дословно: "Из собственных источников журналистам Lviv.Media стало известно, что автомобиль был приобретен в 2021 году из салона, его цена более 2,3 млн грн (около $85 тыс. по тогдашнему курсу)".

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Детали: Сообщается, что Москва, устроилась на работу в ГБР в 2018 году на должность ведущего специалиста сектора кадровой работы и государственной службы ТУ ГБР.

В то время директором ГБР был Роман Труба, а Москва - племянница его бывшей жены.

Она проработала в бюро несколько лет, а в марте 2022 года ее уволили. Однако Москва решила вернуться на работу в бюро через суд.

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Через полгода после увольнения Восьмой апелляционный административный суд восстановил ее в должности и взыскал в ее пользу 231 тыс. грн за вынужденный прогул. ГБР с этим решением не соглашается и оспаривает его в Верховном суде.

По данным СМИ, Москва до сих пор владеет этой машиной с регистрационным номером ВС 7444 II.

Уже в 2023 году она по меньшей мере семь раз нарушала правила парковки и за это ее штрафовали. Но Москва не оплачивала штрафы вовремя, поэтому деньги с нее взимала исполнительная служба.

Что предшествовало: