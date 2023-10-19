Антиукраїнський кандидат знімається з виборів спікера Палати представників - WP
Республіканець Джим Джордан, який виступає проти допомоги Україні, вирішив зняти свою кандидатуру з виборів спікера Палати представників США.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Washington Post
Деталі: За інформацією видання, після двох невдалих для Джордана турів голосування у вівторок і в середу республіканці дали зрозуміти, що той не має достатньої підтримки для обрання на посаду спікера.
Водночас телеканал CNN стверджує, що ультраправий республіканець не відмовився від ідеї поборотись за посаду голови нижньої палати Конгресу, але не буде ініціювати голосування в четвер, аби спробувати зібрати додаткові голоси.
Однак CNN, як і The Washington Post, повідомляє, що Джордан схиляється до підтримки резолюції про надання повноважень тимчасовому спікеру Патріку Макгенрі. Це дозволить Палаті представників проголосувати федеральний бюджет, включно з допомогою Україні.
Нагадаємо:
- Джим Джордан – один із найактивніших захисників експрезидента США Дональда Трампа і противник збільшення допомоги Україні.
- 3 жовтня посади спікера Палати представників позбувся Кевін Маккарті. Це сталось під тиском ультраправого крила його Республіканської партії, де Маккарті звинуватили в співпраці з демократами й "таємній угоді" щодо допомоги Україні.
- При цьому Палата представників США не може ухвалювати нові закони, в тому числі і щодо допомоги Україні, до обрання нового спікера.
Більше про Джордана читайте в матеріалі "ЄвроПравди".