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Антиукраїнський кандидат знімається з виборів спікера Палати представників - WP

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 19 жовтня 2023, 19:08
Антиукраїнський кандидат знімається з виборів спікера Палати представників - WP
Джим Джордан, Getty Images

Республіканець Джим Джордан, який виступає проти допомоги Україні, вирішив зняти свою кандидатуру з виборів спікера Палати представників США.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Washington Post

Деталі: За інформацією видання, після двох невдалих для Джордана турів голосування у вівторок і в середу республіканці дали зрозуміти, що той не має достатньої підтримки для обрання на посаду спікера.

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Водночас телеканал CNN стверджує, що ультраправий республіканець не відмовився від ідеї поборотись за посаду голови нижньої палати Конгресу, але не буде ініціювати голосування в четвер, аби спробувати зібрати додаткові голоси.

Однак CNN, як і The Washington Post, повідомляє, що Джордан схиляється до підтримки резолюції про надання повноважень тимчасовому спікеру Патріку Макгенрі. Це дозволить Палаті представників проголосувати федеральний бюджет, включно з допомогою Україні.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • Джим Джордан – один із найактивніших захисників експрезидента США Дональда Трампа і противник збільшення допомоги Україні.
  • 3 жовтня посади спікера Палати представників позбувся Кевін Маккарті. Це сталось під тиском ультраправого крила його Республіканської партії, де Маккарті звинуватили в співпраці з демократами й "таємній угоді" щодо допомоги Україні.
  • При цьому Палата представників США не може ухвалювати нові закони, в тому числі і щодо допомоги Україні, до обрання нового спікера.

Більше про Джордана читайте в матеріалі "ЄвроПравди".

Теми: СШАвибориУкраїна
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