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Антиукраинский кандидат снимается с выборов спикера Палаты представителей - WP

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 19 октября 2023, 19:08
Антиукраинский кандидат снимается с выборов спикера Палаты представителей - WP
Джим Джордан, Getty Images

Республиканец Джим Джордан, выступающий против помощи Украине, решил снять свою кандидатуру с выборов спикера Палаты представителей США.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Washington Post

Детали: По информации издания, после двух неудачных для Джордана туров голосования во вторник и среду республиканцы дали понять, что тот не имеет достаточной поддержки для избрания на должность спикера.

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В то же время телеканал CNN утверждает, что ультраправый республиканец не отказался от идеи побороться за пост главы нижней палаты Конгресса, но не будет инициировать голосование в четверг, чтобы попытаться собрать дополнительные голоса.

Однако CNN, как и The Washington Post, сообщает, что Джордан склоняется к поддержке резолюции о предоставлении полномочий временному спикеру Патрику Макгенри. Это позволит Палате представителей проголосовать федеральный бюджет, включая помощь Украине.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Джим Джордан – один из самых активных защитников экс-президента США Дональда Трампа и противник увеличения помощи Украине.
  • 3 октября должности спикера Палаты представителей лишился Кевин Маккарти. Это произошло под давлением ультраправого крыла его Республиканской партии, где Маккарти обвинили в сотрудничестве с демократами и "тайной сделке" по помощи Украине.
  • При этом Палата представителей США не может принимать новые законы, в том числе и по помощи Украине, до избрания нового спикера.

Больше о Джордане читайте в материале "ЕвроПравды".

Темы: СШАвиборыУкраина
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