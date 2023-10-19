Антиукраинский кандидат снимается с выборов спикера Палаты представителей - WP

Республиканец Джим Джордан, выступающий против помощи Украине, решил снять свою кандидатуру с выборов спикера Палаты представителей США.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Washington Post

Детали: По информации издания, после двух неудачных для Джордана туров голосования во вторник и среду республиканцы дали понять, что тот не имеет достаточной поддержки для избрания на должность спикера.

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В то же время телеканал CNN утверждает, что ультраправый республиканец не отказался от идеи побороться за пост главы нижней палаты Конгресса, но не будет инициировать голосование в четверг, чтобы попытаться собрать дополнительные голоса.

Однако CNN, как и The Washington Post, сообщает, что Джордан склоняется к поддержке резолюции о предоставлении полномочий временному спикеру Патрику Макгенри. Это позволит Палате представителей проголосовать федеральный бюджет, включая помощь Украине.

Напомним:

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Джим Джордан – один из самых активных защитников экс-президента США Дональда Трампа и противник увеличения помощи Украине.

3 октября должности спикера Палаты представителей лишился Кевин Маккарти. Это произошло под давлением ультраправого крыла его Республиканской партии, где Маккарти обвинили в сотрудничестве с демократами и "тайной сделке" по помощи Украине.

При этом Палата представителей США не может принимать новые законы, в том числе и по помощи Украине, до избрания нового спикера.

Больше о Джордане читайте в материале "ЕвроПравды".