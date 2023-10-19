Пресслужбу Міністерства оборони очолив Ілларіон Павлюк
Четвер, 19 жовтня 2023, 19:34
Письменник та ексвійськовий Головного управління розвідки Ілларіон Павлюк обійме посаду начальника Управління преси та інформації Міністерства оборони.
Джерело: Ілларіон Павлюк у Facebook
Пряма мова: "Приймаю нову посаду начальника Управління преси та інформації Міністерства оборони. Нові задачі, новий амбітний напрямок, величезна відповідальність. Дякую Міністру оборони за те, що повірив в мене й мою команду!"
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Деталі: Раніше Павлюк представляв Центральну телерадіостудію Міноборони. Після початку повномасштабної війни мобілізувався в один із підрозділів ГУР.
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- 18 вересня Кабінет міністрів звільнив з посад 6 заступників міністра оборони.
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