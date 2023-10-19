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Пресслужбу Міністерства оборони очолив Ілларіон Павлюк

Тетяна ОлійникЧетвер, 19 жовтня 2023, 19:34
Пресслужбу Міністерства оборони очолив Ілларіон Павлюк
Ілларіон Павлюк. Фото з його Facebook

Письменник та ексвійськовий Головного управління розвідки Ілларіон Павлюк обійме посаду начальника Управління преси та інформації Міністерства оборони.

Джерело: Ілларіон Павлюк у Facebook

Пряма мова: "Приймаю нову посаду начальника Управління преси та інформації Міністерства оборони. Нові задачі, новий амбітний напрямок, величезна відповідальність. Дякую Міністру оборони за те, що повірив в мене й мою команду!"

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Деталі: Раніше Павлюк представляв Центральну телерадіостудію Міноборони. Після початку повномасштабної війни мобілізувався в один із підрозділів ГУР.

Нагадаємо:

  • 18 вересня Кабінет міністрів звільнив з посад 6 заступників міністра оборони.

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Теми: Міноборони
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