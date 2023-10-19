Пресс службу Министерства обороны возглавил Илларион Павлюк
Четверг, 19 октября 2023, 19:34
Писатель и эксвоенный Главного управления разведки Илларион Павлюк займёт должность начальника Управления прессы и информации Министерства обороны.
Источник: Илларион Павлюк в Facebook
Прямая речь: "Принимаю новую должность начальника Управления печати и информации Министерства обороны. Новые задачи, новое амбициозное направление, огромная ответственность. Спасибо Министру обороны за то, что поверил в меня и мою команду!"
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Детали: Ранее Павлюк представлял Центральную телерадиостудию Минобороны. После начала полномасштабной войны мобилизовался в одно из подразделений ГУР.
Напомним:
- 18 сентября Кабинет министров уволил с должностей 6 заместителей министра обороны.
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