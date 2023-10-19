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Залужний відвідав Авдіївку і поговорив з командирами

Євген КізіловЧетвер, 19 жовтня 2023, 20:59
Залужний відвідав Авдіївку і поговорив з командирами
Залужний спілкується з військовими на Авдіївському напрямку, скриншот

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся з командуванням українських військ, які ведуть бої на Авдіївському напрямку. Серед іншого, визначили послідовність наших дій.

Джерело: Залужний у Facebook

Пряма мова: "На війні немає простих ділянок фронту. Є тільки ті, де складніше. Зараз - це Авдіївка. Тут противник не полишає спроб прорвати нашу оборону та оточити місто.

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Ворог активно застосовує штурмові підрозділи, кидає велику кількість бронетехніки, використовуючи авіацію та артилерію.

Попри все, наші воїни продовжують героїчно відбивати атаки, знищуючи живу силу та техніку противника.

Із командувачами і командирами бригад, які виконують завдання на Авдіївському напрямку, визначили послідовність наших кроків з урахуванням постійної зміни оперативної обстановки та обговорили першочергові потреби підрозділів".

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Деталі: За словам головнокомандувача, також пропрацювали Купʼянський напрямок, де окупанти продовжують наступальні дії.

Пряма мова: "Наші хлопці та дівчата міцно тримають оборону у надскладних умовах. Дякую кожній бригаді, усім захисникам, хто в бою за Україну".

Нагадаємо: Ворог за допомогою авіації намагається оточити Авдіївку: ЗСУ збили вже 5 літаків РФ за 10 діб.

Теми: ЗалужнийАвдіївка
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