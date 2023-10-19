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Ворог за допомогою авіації намагається оточити Авдіївку: ЗСУ збили вже 5 літаків РФ за 10 діб

Валентина РоманенкоЧетвер, 19 жовтня 2023, 10:30
Ворог за допомогою авіації намагається оточити Авдіївку: ЗСУ збили вже 5 літаків РФ за 10 діб
ілюстративне ФОТО: GETTY IMAGES

За останні 10 днів українські захисники знищили вже 5 літаків у Донецькій області.

Джерело: Об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку, джерело УП

Дослівно ОСУВ "Таврія": "В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" ворог не полишає спроб, за підтримки авіації оточити Авдіївку. Наші воїни відбили 3 атаки ворога та збили ще один ворожий штурмовик Су-25. Це вже п’ятий літак, що збито на Донеччині за останні 10 діб".

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Деталі: За даними джерела УП у військових колах, літак Су-25, врахований нині у зведенні Генштабу про втрати ворога, українські бійці збили на Авдіївському напрямку в першій половині дня 18 жовтня.

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Теми: Авдіївкаавіавійна
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