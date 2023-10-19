Залужный посетил Авдеевку и поговорил с командирами

Залужный общается с военными на Авдеевском направлении, скриншот

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился с командованием украинских войск, которые ведут бои на Авдеевском направлении. Среди прочего, определили последовательность наших действий.

Источник: Залужный в Facebook

Прямая речь: "На войне нет простых участков фронта. Есть только те, где сложнее. Сейчас - это Авдеевка. Здесь противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону и окружить город.

Реклама:

Враг активно применяет штурмовые подразделения, бросает большое количество бронетехники, используя авиацию и артиллерию.

Несмотря на все, наши воины продолжают героически отражать атаки, уничтожая живую силу и технику противника.

С командующими и командирами бригад, выполняющих задачи на Авдеевском направлении, определили последовательность наших шагов с учетом постоянного изменения оперативной обстановки и обсудили первоочередные потребности подразделений".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: По словам главнокомандующего, также проработали Купянское направление, где оккупанты продолжают наступательные действия.

Прямая речь: "Наши ребята крепко держат оборону в сверхсложных условиях. Спасибо каждой бригаде, всем защитникам, кто в бою за Украину".

Напомним: Враг с помощью авиации пытается окружить Авдеевку: ВСУ сбили уже 5 самолетов РФ за 10 суток.