Окупанти обстріляли Станіслав на Херсонщині: постраждав чоловік

Армія РФ завдала удару по Станіславу на Херсонщині ввечері 19 жовтня, постраждав чоловік.

Джерело: Херсонська ОВА



Дослівно: "Ввечері армія РФ вкрила вогнем село. Було влучання у приватний будинок. Поранення отримав 73-річний чоловік. Йому надали допомогу на місці. Стан постраждалого задовільний. Госпіталізація не знадобилася".

Що передувало:

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