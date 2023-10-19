Окупанти обстріляли Станіслав на Херсонщині: постраждав чоловік
Четвер, 19 жовтня 2023, 21:30
Армія РФ завдала удару по Станіславу на Херсонщині ввечері 19 жовтня, постраждав чоловік.
Джерело: Херсонська ОВА
Дослівно: "Ввечері армія РФ вкрила вогнем село. Було влучання у приватний будинок. Поранення отримав 73-річний чоловік. Йому надали допомогу на місці. Стан постраждалого задовільний. Госпіталізація не знадобилася".
Що передувало:
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- 19 жовтня армія РФ також завдала авіаудару по Бериславу на Херсонщині. Поранення отримали двоє жінок.