Оккупанты обстреляли Станислав в Херсонской области: пострадал мужчина
Четверг, 19 октября 2023, 21:30
Армия РФ нанесла удар по Станиславу на Херсонщине вечером 19 октября, пострадал мужчина.
Источник: Херсонская ОВА
Дословно: "Вечером армия РФ покрыла огнем деревню. Было попадание в частный дом. Ранение получил 73-летний мужчина. Ему оказали помощь на месте. Состояние пострадавшего удовлетворительное. Госпитализация не понадобилась".
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Что предшествовало:
- 19 октября армия РФ также нанесла авиаудар по Бериславу на Херсонщине. Ранения получили две женщины.
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