Оккупанты обстреляли Станислав в Херсонской области: пострадал мужчина

Армия РФ нанесла удар по Станиславу на Херсонщине вечером 19 октября, пострадал мужчина.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: "Вечером армия РФ покрыла огнем деревню. Было попадание в частный дом. Ранение получил 73-летний мужчина. Ему оказали помощь на месте. Состояние пострадавшего удовлетворительное. Госпитализация не понадобилась".

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Что предшествовало:

19 октября армия РФ также нанесла авиаудар по Бериславу на Херсонщине. Ранения получили две женщины.