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Оккупанты обстреляли Станислав в Херсонской области: пострадал мужчина

Татьяна ОлейникЧетверг, 19 октября 2023, 21:30
Оккупанты обстреляли Станислав в Херсонской области: пострадал мужчина
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО - АРМИЯINFORM

Армия РФ нанесла удар по Станиславу на Херсонщине вечером 19 октября, пострадал мужчина.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: "Вечером армия РФ покрыла огнем деревню. Было попадание в частный дом. Ранение получил 73-летний мужчина. Ему оказали помощь на месте. Состояние пострадавшего удовлетворительное. Госпитализация не понадобилась".

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Что предшествовало:

  • 19 октября армия РФ также нанесла авиаудар по Бериславу на Херсонщине. Ранения получили две женщины.

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Темы: Херсонская областьобстрел
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