Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗМІ: США передадуть Ізраїлю частину артснарядів, призначених для України

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 19 жовтня 2023, 22:08
ЗМІ: США передадуть Ізраїлю частину артснарядів, призначених для України
фото getty images

Троє ізраїльських посадовців на умовах анонімності повідомили порталу Axios, що Пентагон планує відправити Ізраїлю "десятки тисяч" 155-мм артилерійських снарядів, які були відкладені для України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Axios

Деталі: За даними Axios, Ізраїль повідомив США, що йому терміново потрібні артилерійські снаряди для підготовки до наземного вторгнення в сектор Гази й потенційної ескалації війни вздовж ізраїльсько-ліванського кордону.

Реклама:

Американські співрозмовники видання припускають, що перенаправлення артилерійських снарядів, що призначались Україні, до Ізраїлю не матиме негайного впливу на здатність українських сил вести війну.

Імовірно, йдеться про 155-мм снаряди, які Сполучені Штати зберігають безпосередньо в Ізраїлі в межах двосторонньої угоди, пише Axios. Їх із початку року поступово вивозили й передавали Україні.

Доступ до місць зберігання зброї мають лише американські військовослужбовці. Але згідно з угодою між країнами, Ізраїль може використовувати ці боєприпаси у разі війни за умови схвалення з боку США.

ВІДЕО ДНЯ

Ізраїль раніше отримував доступ до цих запасів під час війни з Ліваном у 2006 році, а також під час загострення в Газі у 2014-му.

За даними ЗМІ, Ізраїль попросив у Сполучених Штатів 10 мільярдів доларів у вигляді надзвичайної військової допомоги.

Американські посадовці раніше запевняли, що США здатні одночасно надавати підтримку як Україні, так і Ізраїлю, підтримуючи при цьому міжнародний рівень обороноздатності.

Теми: СШАІзраїльвійнадопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський: Повітряний щит України буде посилюватись

фотоНа Закарпатті водій наїхав на 21-річного прикордонника на блокпості

"Шахтар" обіграв "Барселону" у Лізі чемпіонів 

Демократи в Сенаті США заблокували допомогу Ізраїлю окремо від України

В МЗС Польщі заявили, що без домовленості про ексгумацію Україні "годі мріяти" про ЄС

Доповнено Рада цього тижня звільнятиме міністра спорту Гутцайта

Усі новини...
Китай за останній рік накопичив багато ядерної зброї - Пентагон
Залужний відвідав Авдіївку і поговорив з командирами
Росія розмістила у Севастополі винищувачі, якими раніше лякав Путін
Зеленський обговорив з Байденом подальше постачання далекобійної зброї
Останні новини
03:44
Українські війська перекинули бронетехніку на лівий берег Херсонщини – ISW
02:58
відеоНа Бахмутському напрямку захисники уразили техніку та окопи ворога
02:08
Румунія формує центр підготовки українських пілотів на F-16 – Ігнат
01:30
Держдеп США заперечив обговорення з Україною "мирних" переговорів із РФ
00:48
На Полтавщині пролунали вибухи – ЗМІ
00:20
Зеленський: Повітряний щит України буде посилюватись
23:50
Україна допомогла з евакуацією громадян Молдови із Сектора Гази
23:40
У Британії знайшли любовні листи 250-річної давнини, адресовані полоненим морякам
23:29
фотоНа Закарпатті водій наїхав на 21-річного прикордонника на блокпості
23:03
57-річний житель Куп'янська-Вузлового загинув через російський обстріл
Усі новини...
Реклама: