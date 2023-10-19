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СМИ: США передадут Израилю часть артснарядов, предназначенных для Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 19 октября 2023, 22:08
СМИ: США передадут Израилю часть артснарядов, предназначенных для Украины
фото getty images

Трое израильских чиновников на условиях анонимности сообщили порталу Axios, что Пентагон планирует отправить Израилю "десятки тысяч" 155-мм артиллерийских снарядов, которые были отложены для Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Axios

Детали: По данным Axios, Израиль сообщил США, что ему срочно нужны артиллерийские снаряды для подготовки к наземному вторжению в сектор Газа и потенциальной эскалации войны вдоль израильско-ливанской границы.

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Американские собеседники издания предполагают, что перенаправление артиллерийских снарядов, предназначавшихся Украине, в Израиль не окажет немедленного влияния на способность украинских сил вести войну.

Вероятно, речь идет о 155-мм снарядах, которые Соединенные Штаты хранят непосредственно в Израиле в рамках двустороннего соглашения, пишет Axios. Их с начала года постепенно вывозили и передавали Украине.

Доступ к местам хранения оружия имеют только американские военнослужащие. Но согласно договору между странами, Израиль может использовать эти боеприпасы в случае войны при условии одобрения со стороны США.

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Израиль ранее получал доступ к этим запасам во время войны с Ливаном в 2006 году, а также во время обострения в Газе в 2014-м.

По данным СМИ, Израиль попросил у Соединенных Штатов 10 миллиардов долларов в виде чрезвычайной военной помощи.

Американские чиновники ранее уверяли, что США способны одновременно оказывать поддержку как Украине, так и Израилю, поддерживая при этом международный уровень обороноспособности.

Темы: СШАИзраильвойнапомощь Украине
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